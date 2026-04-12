Переход Украины на евро: в Нацбанке сделали заявление по отмене гривни

Потенциальное вступление Украины в Евросоюз (ЕС) не приведет к автоматическому переходу на евро как национальную валюту. Однако обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято. Впрочем, для этого Украине нужно будет достичь конвергенции со стандартами ЕС – т.е., приблизить свои экономические и финансовые показатели к европейским. А на это, констатируют в НБУ, уйдут годы.

Видео дня

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук. Он отметил:

Основания для такого перехода появятся лишь тогда, когда на это даст согласие Европейский центральный банк.

Именно для этого Украине нужно будет достичь конвергенции со стандартами ЕС.

На прохождение же этого этапа, признал замглавы Нацбанка, Украине понадобятся годы. И по крайней мере, до 2030 года этого точно не произойдет.

В свою очередь, заместитель председателя НБУ Владимир Лепушинский отметил: размышлять о рисках присоединения страны к еврозоне пока преждевременно. Ведь сначала Украина должна вступить в ЕС.

Более того, признал он, опыт многих стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) свидетельствует, что страна с достаточно отличными от ЕС экономическими вызовами требует собственной монетарной политики. В частности:

Из 11 стран Центральной и Восточной Европы, присоединившихся к ЕС после 2004 года, на евро перешли только 7.

Крупнейшие экономики ЦВЕ до сих пор не планируют входить в зону евро.

"Румыния имеет проблемы с фискальной дисциплиной. А для Польши, Чехии и Венгрии это прежде всего сознательный выбор", – объяснил Лепушинский.

Дело в том, отметил он, для стран ЦВЕ вне еврозоны, которые уже в значительной степени интегрированы в ее цепи поставок и торговлю, дополнительные преимущества от перехода на евро кажутся ограниченными. А вот риски – существенными.

В контексте Украины же, по его словам, этот баланс сейчас еще больше смещен в сторону рисков. Ведь экономика страны постоянно испытывает очень специфические военные шоки.

"Для Украины на этапе восстановления ускоренный рост производительности может вызвать еще более мощные процессы конвергенции, чем те, которые сейчас наблюдаются в экономиках других стран ЦВЕ. Ведь наша экономика будет расти с низких уровней, которые являются следствием войны. Получить значительный рост инфляции в этом сценарии, который будет съедать часть доходов, вряд ли будет оптимальным выбором", – констатировал Лепушинский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!