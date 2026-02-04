В Приват24 появилась новая функция: кому может пригодиться и как воспользоваться

Клиенты ПриватБанка теперь могут подключить eSIM от Kyivstar, Vodafone или lifecell прямо в Приват24 – без физической SIM-карты и посещения магазинов. Новая функция позволяет за несколько минут получить мобильную связь онлайн, что особенно удобно в случае потери SIM, переездов или нестабильных условий.

Видео дня

Об этом сообщили в ПриватБанке. Новая функция позволяет оформить цифровую SIM-карту (eSIM) от Kyivstar, Vodafone или lifecell всего за несколько минут полностью онлайн.

Через приложение Приват24 пользователи могут приобрести и активировать eSIM выбранного мобильного оператора. Отмечается, что для подключения к связи больше не нужно искать магазин, ждать доставку или вставлять пластиковую карту в телефон.

Услуга особенно актуальна в ситуациях, когда физическую SIM-карту невозможно быстро приобрести, из-за повреждения старой карты, потери телефона, перебоев с логистикой или пребывания за границей. Процесс оформления цифровой SIM-карты максимально прост и занимает несколько минут. Для этого нужно:

убедиться, что смартфон поддерживает технологию eSIM;

в приложении Приват24 перейти в сервис eSIM;

выбрать мобильного оператора и доступный тариф;

оплатить покупку банковской картой;

получить QR-код на электронную почту и активировать eSIM на смартфоне.

После сканирования QR-кода номер сразу готов к использованию. eSIM (embedded SIM) – это виртуальная SIM-карта, которая выполняет те же функции, что и обычная пластиковая, но встроена непосредственно в устройство и активируется программно. Среди главных преимуществ eSIM:

отсутствие физического носителя, который можно потерять или повредить;

возможность хранить до 5 eSIM одновременно на одном устройстве;

сочетание физической SIM и цифровой в одном смартфоне;

повышенная безопасность: в случае утери телефона SIM-карту невозможно вытащить или подменить;

удобное переключение между операторами и тарифами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, государственный ПриватБанк бесплатно будет доставлять украинцам карты – как новые, так и перевыпущенные. При этом страна значения не имеет – банк не будет брать с клиентов деньги за доставку как по Украине, так за границу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!