В полтора раза выгоднее биткоина: аналитики назвали самую прибыльную инвестицию 2024 года

Мир может столкнуться с новым "шоколадным" кризисом – с начала 2024 года стоимость какао-бобов выросла более чем вдвое. Это сделало их самой выгодной инвестицией, которая обогнала по доходности даже первую криптовалюту биткоин.

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Как сообщает Market Watch, по состоянию на 20 декабря фьючерсы на поставку какао в ​​марте установились на уровне $11 954 за метрическую тонну. Это почти на 185% больше, чем было в начале года.

Таким образом какао заметно обгоняет биткоин (+125%) и американский фондовый индекс S&P 500 (+25%). Это связано с тем, что прошедший год отметился крупнейшим дефицитом какао за последние 60 лет.

При этом "шоколадное" ралли не подает признаков приостановления или хотя бы замедления, так как обстоятельства остаются прежними. В Кот-д'Ивуаре в Западной Африке, где выращивается преимущественная часть шоколадных деревьев, сохраняются неблагоприятные погодные условия – сухие ветра часто сменяются дождливой погодой. Это ставит под угрозу перспективы сбора "среднего урожая", который как правило приходится на весну.

Именно погода стала основным двигателем цен так называемых "мягких" товаров – тех, которые не добываются, а выращиваются. К ним также относятся кофе, стоимость которого за год выросла на 75%, и замороженный концентрированный апельсиновый сок (+73%).

Несмотря на то, что в октябре начинается сезон сбора нового урожая какао, их стоимость их фьючерсов за последний месяц выросла на 27%. Это связано тем, что собрать удалось значительно меньше, чем прогнозировалось. На этом фоне в Международной организации по какао оценили мировой дефицит производства какао в 2023-2024 финансовом году в 478 тыс. метрических тонн.

На на спросе подорожание какао-бобов не сказывается. Несмотря на то, что цены на шоколад бьют рекорды, потребление этого продукта остается стабильным, тем более, что перед Новым годом продажи шоколада традиционно возрастают.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за глобального дефицита кофе цены на эспрессо вырастут до 70 гривен, а на латте или капучино – до 100 гривен уже в феврале. Высокие цены будут оставаться стабильными до лета 2025 года из-за климатических проблем и неурожаев в ключевых странах-производителях.

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