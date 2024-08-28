Польские фермеры угрожают блокировать границу: чем снова не угодила Украина

Польские фермеры угрожают выйти на протесты против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и заблокировать границу нашей страны с Европейским Союзом. На этот раз им не угодила украинская малина.

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Как сообщают местные СМИ, протесты могут возобновиться после завершения полевых работ. Польские аграрии жалуются, что приток агропродовольственной продукции из Украины губит рынок ягодных фруктов.

Они объясняют, что получают за килограмм 6,5-7 злотых, что ниже уровня рентабельности. Фермеры опасаются, что закупочные цены будут падать и дальше, и винят в этом украинских коллег.

"Это несколько тысяч тонн – так предполагают производители. В последнее время наблюдается значительное снижение закупочных цен, что явно вызвано импортом из Украины", – утверждает член Люблинской сельскохозяйственной палаты Сильвестр Дзиевульский.

Недовольству польских производителей не мешает даже то, что украинская малина не поставляется в Польшу напрямую, а идут транзитом в другие страны. При этом на международном рынке Польша конкурировать с Украиной не может из-за низкой себестоимости украинской продукции.

Польские фермеры боятся, что украинская малина выдавит их продукцию со скандинавского рынка ягод. На этом фоне они обратились к своему правительству с просьбой принять меры и не исключили, что после завершения полевых работ вернутся к протестам.

"Введение лимитов зависит от наших властей. По крайней мере, так считают производители", – отметил Дзиевульский.

Польские протесты на границе с Украиной

Протесты польских аграриев на границе с Украиной длились с ноября прошлого года по апрель этого. Главное требование протестующих было ограничения импорта сельхозпродукции из Украины, и в частности – уменьшение ввоза зерновых, несмотря на то, что такие культуры проходят территорию этой страны транзитом.

Уладить ситуацию на границе удалось только в конце апреля, однако аналогичные однодневные протесты проходили и в мае, и в июне. На самом деле, блокируя границу поляки "стреляют себе в ногу", так как в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины – на 6,6 млрд долларов.

Также OBOZ.UA сообщал, что на украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" с 26 августа могут возникнуть очереди. Причина – начало ремонтных работ двух полос автомобильного движения.

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