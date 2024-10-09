В Польше перепишут правила аренды жилья: как это повлияет на стоимость аренды квартир

В Польше растет популярность краткосрочной аренды жилья, из-за чего снять квартиру в Варшаве становится все сложнее. В связи с этим власти могут ввести реестр такой недвижимости и усложнить ведение такого бизнеса в целом, что может привести к подорожанию аренды квартир.

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С соответствующим предложением выступила Министр фондов и региональной политики Катажина Пелчиньская-Наленч. В опубликованном на странице в соцсети X видео она назвала Польшу лидером в Европе по ценам на аренду квартир, сославшись на результаты исследования, проведенного в рамках Программы пространственного развития в Европе.

"Не может быть, чтобы сотни тысяч квартир в Польше были превращены в гостиницы. Квартиры не предназначены для быстрого получения прибыли, это место для жизни", – сетует польский министр.

Согласно данным, которые приводит Пелчиньская-Наленч, в одной только Варшаве на 100 новых квартир приходится 20 новых предложений на платформе Airbnb. Из-за того, что такие квартиры выводятся на рынок гостиничных услуг, растут цены на долгосрочную аренду жилья. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, министр предложила:

ввести реестр помещений, которые используются на Airbnb, и вывести их из серой зоны;

ввести налоговые препятствия для краткосрочной аренды жилья;

Как пишет Gazeta Prawna, эксперты из Варшавского университета установили, что по состоянию на февраль 2024 года на площадках Airbnb и VRBO было опубликовано 9631 для съема жилья в Варшаве, из них 86% – это квартиры. Рынок съемной недвижимости в польской столице сильно концентрирован: в 2023 году на 5% профилей пришлось 51% активных предложений и 73% выручки.

"В 2023 году на каждые 100 новых квартир, введенных в эксплуатацию в Варшаве, на платформах Airbnb/VRBO появилось почти 20 совершенно новых предложений, которые оставались активными на платформах как минимум до конца года", – говорится в исследовании.

Также OBOZ.UA сообщал, что при этом в Польше резко снизилось количество украинских беженцев, которые сами арендуют жилье, но стало в 2,5 раза больше тех, кому платит за жилье работодатель. Это говорит о том, что в стране растет количество трудоустроенных украинцев.

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