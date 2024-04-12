В Польше начали хуже относиться к украинцам: почему боятся наших мигрантов

С начала полномасштабного вторжения российских войск отношение к украинцам в Польше ухудшилось. В стране увеличивается количество людей, которые видят в рабочих из Украины конкурентов, демпингующих рынок труда.

Как сообщает pap.pl, к такому выводу пришли в кадровой службе Personnel Service. В опубликованном исследовании "Барометр польского рынка труда" говорится, что положительно или нейтрально к работникам из Украины относятся 78% польских работодателей.

Среди качеств, которые они ценят в украинцах, поляки отметили быструю адаптацию (42%), трудолюбие (34%) и способность к быстрому изучению языка (30%). Кроме того, каждый четвертый считает наших мигрантов опытными специалистами, а каждый пятый – скромными и лояльными людьми, умеющими создать позитивную атмосферу.

Самое положительное отношение к украинцам в крупных (44%) и средних (34%) компаниях. По отраслям лидируют IT (56%) и промышленность (50%).

Впрочем, в этом году значительно выросло количество польских работодателей, которые не видят ничего положительного в работе украинцев. Таким отношением поделились 17% респондентов. Кроме того, несколько распространилось негативное отношение и среди обычных поляков: теперь 41% обвиняют их в медленном росте заработной платы, а каждый пятый испытывает конкуренцию с их стороны. Это может сказаться на найме польскими компаниями украинцев, которые в 2023 году делали 43% компаний, считают в Personnel Service.

Стоит отметить, что в ЕС Польша остается одним из лидеров по количеству украинцев, которым было предоставлено убежище после начала полномасштабной войны. По данным Евростата, эта страна предоставила временную защиту 951,56 тыс. человек, то есть каждому пятому беженцу. Впрочем, с декабря-2023 количество таких людей в этой стране значительно уменьшилось.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские мигранты оказались очень полезны для польской экономики, поскольку только за 2023 год украинцы оставили в стране соседей 7,1 млрд злотых (около 1,65 млрд евро). Это на 474 млн евро больше, чем Польша заплатила тем, кого приютила.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!