Украинцы в Польше уже могут получить новый статус: кому из беженцев обязательно откажут

Начиная с 4 мая, в Польше стартовал прием заявок на новый статус для украинцев с временной защитой – карту пребывания CUKR, которая дает право легально жить в Польше в течение трех лет. В то же время те, кому было отказано во въезде в Шенген или тем, кто представляет опасность нацбезопасности Польши, на новый статус могут не рассчитывать.

Об этом сообщили на сайте польского правительства. Подача заявления продлится 10 месяцев – то есть до 4 марта 2027 года.

Кто может получить карту CUKR

Граждане Украины и члены их семей (супруги, несовершеннолетние дети, ближайшие родственники с Картой поляка), которые прибыли в Польшу после 23 февраля 2022 года в связи с войной.

в связи с войной. Дети, рожденные в Польше после 23 февраля 2022 года, матери которых прибыли в Польшу после той же даты и уже имеют карту CUKR.

Условия для получения

Действительный PESEL UKR на день подачи заявки

Действительный PESEL UKR по состоянию на 4 июня 2025 года .

. Действительный PESEL UKR на день выдачи карты воеводой .

. Непрерывный статус UKR не менее 365 дней.

Кому откажут

Внесенным в список нежелательных иностранцев .

. Фигурантам Шенгенской информационной системы со статусом лица с отказом во въезде .

. Заявителям, чье пребывание противоречит интересам национальной безопасности или общественного порядка Польши.

Как подать заявку

Заявления принимаются исключительно через обновленный сервис MOS (Moduł Obsługi Spraw, то есть Модуль управления делами)– очереди и записи в госучреждения не нужны. Заявители могут сохранять введенные данные и редактировать их перед подачей. Собственно подача документов бесплатная, однако заявители все равно должны оплатить:

гербовый сбор – 340 злотых ;

; сбор за выдачу карточки – 100 злотых.

Если документы заполнены правильно, в воеводское управление нужно будет появиться только один раз – чтобы забрать готовую карточку. В общем прием заявок продлится до 4 марта 2027 года.

Что дает карта CUKR

Легальное пребывание в Польше в течение 3 лет .

. Доступ к рынку труда без дополнительных разрешений.

без дополнительных разрешений. Возможность вести бизнес на тех же условиях, что и граждане Польши.

на тех же условиях, что и граждане Польши. Право путешествовать по Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180-дневного периода (вместе с действительным загранпаспортом).

в течение 180-дневного периода (вместе с действительным загранпаспортом). Срок пребывания по CUKR засчитывается в стаж, необходимый для получения разрешения на долгосрочное проживание резидента ЕС (сейчас – не менее 5 лет).

При этом украинцам в Польше следует помнить, что карточку надо забрать в течение 60 дней после уведомления от воеводского управления или она будет аннулирована, а также после получения CUKR статус UKR (а с ним и все льготы на связанные выплаты) автоматически снимается. После этого они должны сообщать воеводе о любой смене места жительства в течение 15 рабочих дней, а выезд из Польши на срок более 6 месяцев приведет к потере вида на жительство.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Евросоюзе уже начали работу над обновлением Директивы о временной защите (TPD). В частности ее могут продлить еще на год, но с ограничениями для определенных категорий граждан. Под угрозой – мужчины мобилизационного возраста, украинцы из "безопасных" регионов и "новые" беженцы.

