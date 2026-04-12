В поездах "Укрзализныци" исчез интернет: что должны знать пассажиры и при чем здесь Маск

В железнодорожных поездах "Интерсити" в Украине может исчезать Wi-Fi. Беспроводной интернет недоступен из-за ограничения на скорость движения, которое ввела компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX, чьими терминалами пользуется "Укрзализныця".

Об этом сообщили в самой железной дороге, отвечая на жалобу одной из пассажирок, что Wi-Fi в "Интерсити" прекратил работать с января. Отмечается, что цель ограничений – противодействие использованию спутникового интернета в военных целях.

"SpaceX ввела временные ограничения для терминалов Starlink, которые движутся быстрее примерно 75-90 км/ч. Если устройство превышает эту скорость, связь может отключаться или работать нестабильно. Это сделано как мера безопасности, чтобы ограничить использование Starlink на ударных беспилотниках во время войны", – говорится в сообщении.

Скорость поездов в Украине

По данным председателя правления ассоциации "Высокоскоростные магистрали" Сергея Рудковского, средняя скорость поездов "Интерсити" и "Интерсити+" составляет 95-110 км/ч (в зависимости от направления движения). В целом они способны разгоняться до 160 км/ч.

В то же время обычные пассажирские рейсы едва преодолевают отметку в 100 км/ч, а их средняя скорость – 50 км/ч. Кроме возраста локомотивов, ограничения скорости связаны также и с состоянием железнодорожной инфраструктуры, которая нуждается в модернизации для внедрения высокоскоростного движения, который существует в Европе.

Wi-Fi в поездах

Wi-Fi в поездах "Интерсити" появился в сентябре 2024 года, сейчас подключено 16 поездов, действует платный и бесплатный варианты. А в конце 2025 года в Министерстве развития общин и территорий поделились планами по проведению Wi-Fi в спальных поездах.

Первым поездом дальнего следования с интернетом в январе 2026-го стал №95/96 "Гуцульщина" Киев – Рахов. Принципиальным отличием от предыдущих тестов, когда доступ ограничивался отдельными вагонами или рейсами специального назначения, является то, что Wi-Fi работает во всех вагонах обоих составов, а не только в отдельных классах или зонах.

