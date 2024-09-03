В одном из прифронтовых городов закрыли все банки: как украинцам получить пенсии и денежные переводы

В условиях закрытия банков в Покровске "Укрпочта" продолжает работать, обеспечивая жильцов базовыми услугами. В городе действуют четыре отделения, предоставляющие услуги по оплате счетов, получению пенсий и отправке посылок.

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский. "Укрпочта не прекратила и не планирует прекращать свою работу, пока в ней есть необходимость", – говорится в сообщении.

Со 2 сентября 2024 года все банковские учреждения в Покровске прекратили свою работу, оставляя жителям доступ только к банкоматам. Это решение было принято с учетом значительного давления со стороны российских военных, которое ставит под угрозу не только жизнь жителей, но и безопасность финансовых учреждений.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отмечал, что с понедельника, 2 сентября, двери финансовых учреждений будут закрыты. Это означает, что жителям Покровска придется искать альтернативные способы получения банковских услуг, в частности, в соседних городах, таких как Доброполье, Родинское, Белицкое и поселок Межево.

На фоне закрытия банков важной поддержкой для жителей остается Укрпочта, которая продолжает работать в Покровске, несмотря на сложную ситуацию. Глава Укрпочты Игорь Смилянский официально опроверг информацию о прекращении работы компании в городе. По его словам, Укрпочта не планирует покидать Покровск, пока в ее услугах есть необходимость.

На сегодняшний день в Покровске работает четыре отделения Укрпочты, еще два отделения обслуживают Покровскую общину, а передвижные отделения покрывают остальные села, где это позволяют условия безопасности. Укрпочта разработала альтернативные пути доставки для обеспечения максимально безопасных условий для своих сотрудников и клиентов.

Благодаря работе Укрпочты, жители Покровска смогут получать и отправлять посылки, платить счета, получать пенсии и другие социальные выплаты. Это особенно важно в условиях, когда город фактически изолирован от привычных финансовых инструментов.

Смелянский подчеркнул, что когда Укрпочта заявляет, что она первой возвращается и последней покидает населенные пункты. Поддержка местных властей и совместная работа позволяют обеспечить бесперебойную работу почтовых отделений даже в таких сложных условиях.

Несмотря на закрытие банков в Покровске, жители города могут обращаться в отделения банков в соседних населенных пунктах. К примеру, отделения "ПриватБанка" и "Ощадбанка" в Родинском и Доброполье еще работают, хотя и здесь ситуация остается напряженной. Однако следует понимать, что эти отделения могут также закрыться из-за обострения боевых действий.

Кроме того, в соседнем городе Торецк, где сейчас остается только две тысячи жителей, ситуация еще более критическая. Враг постоянно пытается прорвать оборону ВСУ, что делает доставку гуманитарной помощи почти невозможной.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 30 августа 2024 года "Укрпочта" прекратила принимать для пересылки отправку с переводом наложенного платежа наличными от физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Теперь переводы наложенных платежей могут быть осуществлены только на банковские карты или текущие счета.

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