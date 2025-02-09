В одном из городов Украины цены на жилье бьют рекорды: что повлекло за собой стремительный рост

За последние шесть месяцев цены на квартиры в Киеве выросли на 15% в новостройках и на 11% на вторичном рынке – это рекорд среди украинских городов. Главными причинами стали удорожание стройматериалов, рост спроса из-за переселенцев и недостаток предложения.

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Об этом рассказала глава Ровенского отделения АФНУ Наталья Пристопчук в комментарии СМИ. "Мы небольшой город, но цены очень стремительно уходят вверх. В зависимости от локации и застройщика, жилье в новостройках Ровно подорожало на 20-30% только за последние полгода. Причина? Застройщики объясняют это тем, что каждые три месяца стоимость стройматериалов растет примерно на 30% ", - отметила эксперт. Еще одним важным фактором является повышенный спрос на жилье, вызванный двумя основными причинами:

переселенцы: Ровно – относительно безопасный город, и с начала полномасштабного вторжения многие переехали сюда с прифронтовых и оккупированных территорий. Сначала они арендовали жилье, а теперь начинают покупать собственное;

Ровно – относительно безопасный город, и с начала полномасштабного вторжения многие переехали сюда с прифронтовых и оккупированных территорий. Сначала они арендовали жилье, а теперь начинают покупать собственное; государственные программы поддержки: некоторые категории граждан, в частности, военнослужащие и их семьи, получают от государства средства на приобретение жилья.

"Многие переселенцы уже продали свои квартиры в Харькове, Днепре, Херсоне и покупают недвижимость в Ровно. Также действуют социальные программы, которые поддерживают покупку жилья военными и их семьями. Спрос есть, а вот предложения – недостаточно, что и приводит к росту цен", – объясняет Наталья Пристопчук.

По данным аналитиков, за последние шесть месяцев средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ровно поднялась более чем на 15%. На вторичном рынке ситуация похожа – цены за этот период выросли на 11%.

Это наибольшее подорожание среди всех областных центров Украины. Для сравнения, во Львове или Ужгороде стоимость жилья растет гораздо медленнее, а в некоторых городах цены вообще стабилизировались.

По мнению экспертов, тенденция роста цен может сохраняться. Главные факторы, влияющие на дальнейшее удорожание:

дефицит жилья – имеющихся квартир недостаточно, чтобы удовлетворить спрос;

– имеющихся квартир недостаточно, чтобы удовлетворить спрос; строительные материалы продолжают дорожать;

спрос остается стабильно высоким, особенно среди переселенцев и военных.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, спрос на покупку недвижимости в Украине продолжает снижаться, и в 2025 году только 12% украинцев планируют приобрести жилье. Этот фактор удерживает цены на рынке от резкого роста, сохраняя стабильную, но "тихую" динамику стоимости жилья.

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