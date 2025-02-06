Украинцы откладывают покупку квартир: что происходит и какие цены ожидать

Спрос на покупку недвижимости в Украине продолжает снижаться, и в 2025 году только 12% украинцев планируют приобрести жилье. Этот фактор удерживает цены на рынке от резкого роста, сохраняя стабильную, но "тихую" динамику стоимости жилья.

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Об этом свидетельствуют данные опроса одного из профильных маркетплейсов. В период с января по октябрь 2024 г. количество сделок по покупке жилья уменьшилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В опросе жилищных планов на 2025 год приняли участие 5 тысяч респондентов с подконтрольных территорий Украины. Данные свидетельствуют, что:

73% опрошенных не планируют никаких изменений в своей недвижимости в ближайшее время;

в своей недвижимости в ближайшее время; 15% намерены продать жилье ;

; 12% хотят сдавать его в аренду.

Относительно планов на покупку нового жилья ситуация выглядит следующим образом:

64% не планируют покупать недвижимость в 2025 году;

в 2025 году; 24% рассматривают возможность приобретения в течение следующих 5 лет ;

; Лишь 12% уверены, что совершат покупку в ближайшее время.

Что влияет на низкий спрос

экономическая нестабильность и военные риски – люди откладывают большие покупки до лучших времен;

– люди откладывают большие покупки до лучших времен; девальвация гривны и рост цен на недвижимость – покупательная способность населения не успевает по темпам роста стоимости жилья;

– покупательная способность населения не успевает по темпам роста стоимости жилья; увеличение спроса на аренду – не имея возможности приобрести собственное жилье, украинцы чаще арендуют его.

По данным профильного портала, в течение 2024 года спрос на долгосрочную аренду вырос на 8,4% по сравнению с 2023 годом и превысил довоенный уровень 2021 года на 8%. С другой стороны, ситуация с безопасностью также влияет на решение украинцев относительно покупки жилья:

50% респондентов признались, что на их выбор влияет частота ракетных атак;

49% обращают внимание на стабильность собственных доходов и общую экономическую ситуацию;

45% ориентируются на ситуацию в стране.

Какое жилье покупают украинцы?

Согласно опросу, 90% украинцев предпочитают жилую недвижимость – квартиры и дома. Еще 5% заинтересованы в покупке земельных участков, а 3% ищут коммерческие помещения. При выборе жилья покупатели обращают внимание на:

готовое жилье на вторичном рынке – 51% респондентов;

– сданные в эксплуатацию новостройки – 32%;

– квартиры на стадии строительства (котлована) – 13%, поскольку это позволяет инвестировать в недвижимость на ранних этапах.

Несмотря на всеобщее падение спроса, цены на недвижимость остаются относительно стабильными. Эксперты рынка объясняют это тем, что многие застройщики и собственники не спешат снижать цены, ожидая улучшения экономической ситуации.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха отмечает, что пока нет значительных предпосылок для роста цен, поскольку спрос остается низким. Однако активность на рынке заметна в западных регионах Украины, Киевщине, Житомирщине и Николаевщине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, западные регионы Украины переживают "строительный бум" – цены в новостройках Ивано-Франковской, Львовской, Буковиной и Закарпатья стартуют от $950. Но после войны стоимость "квадратов" в этих областях может резко упасть.

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