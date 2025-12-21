В одном из городов Украины резко подскочили цены на аренду жилья: сколько теперь стоит

Аренда жилья в Луцке за время полномасштабной войны выросла вдвое и сейчас является одной из самых дорогих в Украине – однокомнатная квартира стоит около 8 тыс. грн в старом фонде и до 13 тыс. грн в новостройках. Трехкомнатное жилье в городе сдают в среднем за 20 тыс. грн в месяц, из-за чего аренда забирает до 70% семейного бюджета.

Об этом рассказал представитель Ассоциации специалистов недвижимости Украины Ростислав Ганейчук в комментарии "Суспільному". Город, который до 2022 года считался относительно доступным по ценам на недвижимость, сейчас входит в перечень самых дорогих в Украине.

По состоянию на конец 2025 года аренда однокомнатной квартиры в старом жилом фонде в Луцке в среднем стоит около 8 тысяч гривен в месяц. В новостройках цены значительно выше – ориентировочно 13 тысяч гривен без учета коммунальных услуг. Для сравнения, в 2022 году такая же квартира в старом фонде обходилась примерно в 4 тысячи гривен.

Трехкомнатное жилье в черте города сдают за 500 долларов США, что в гривневом эквиваленте составляет около 20 тысяч гривен плюс коммунальные платежи. Аналогичная квартира за городом может стоить дешевле – примерно 15 тысяч гривен.

По словам Ганейчука, на подорожание аренды повлияло сразу несколько факторов. Прежде всего, Луцк расположен в относительно безопасном западном регионе, что с начала полномасштабной войны сделало его привлекательным для внутренне перемещенных лиц.

Дополнительно свою роль сыграли инфляция и резкое подорожание строительства. Выросли цены на материалы, рабочую силу и обслуживание домов.

Специалисты по недвижимости отмечают, что сейчас жители Луцка тратят на аренду жилья от 50 до 70% общего семейного бюджета. Отмечается, что это существенно ограничивает возможности домохозяйств и заставляет людей экономить на других базовых потребностях.

На формирование цены аренды влияют несколько ключевых факторов, а именно район и близость к инфраструктуре, качество ремонта, старый или новый жилой фонд, наличие автономного отопления, бытовой техники и мебели. Наиболее ликвидными остаются одно- и двухкомнатные квартиры, особенно в новостройках, тогда как бюджетное жилье на вторичном рынке пользуется стабильным спросом.

Из-за высоких цен на аренду все больше жителей Луцка начинают рассматривать вариант покупки собственного жилья. По словам представителей агентств недвижимости, люди сравнивают ежемесячную арендную плату в 500 долларов с возможными выплатами по ипотеке или участием в государственных и молодежных кредитных программах.

Луцк входит в группу городов с самыми высокими ценами на аренду жилья в Украине. Подобная ситуация наблюдается также в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске – городах, которые расположены далеко от линии боевых действий и стали пристанищем для сотен тысяч переселенцев.

