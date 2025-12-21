В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар
В Украине выросли цены на землю сельхозназначения. В ноябре 2025 года средняя стоимость гектара составила 64 701 грн, что более чем на 1 100 грн выше, чем было месяцем ранее.
Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, в целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 31 480 до 189 881 грн. Т. е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется более 6 га в самой дешевой.
Дороже всего земля стоит в Закарпатской области – в среднем 189 881 грн за гектар. А также в:
- Тернопольской – 189 675 грн/га.
- Ивано-Франковской – 164 902 грн/га.
- Львовской – 111 497 грн/га.
- Киевской – 111 314 грн/га.
Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Херсонской области – здесь гектар стоит в среднем 31 480 грн. А кроме того, в:
- Николаевской – 35 055 грн/га.
- Сумской – 35 901 га.
- Запорожской – 37 306 га.
- Донецкой – 39 126 грн/га.
В Украине стали продавать меньше земли
В то же время, по данным аналитиков, площадь проданной земли снизилась. В ноябре-2025 было продано 21 565 га, что сразу более чем на 4 100 га меньше, чем было в октябре
Вместе с тем больше всего земли в Украине было продано в феврале – 27 608 га. Меньше всего – в январе, 10 352 га.
Стоит ли вкладывать деньги в землю
В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:
- Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".
- Которому не страшны российские обстрелы.
При этом прибыль от земли, отметил эксперт, можно получать "уже сейчас". Для этого, по его словам, достаточно "сдавать эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%.
