В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине выросли цены на землю сельхозназначения. В ноябре 2025 года средняя стоимость гектара составила 64 701 грн, что более чем на 1 100 грн выше, чем было месяцем ранее.

Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, в целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 31 480 до 189 881 грн. Т. е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется более 6 га в самой дешевой.

Дороже всего земля стоит в Закарпатской области – в среднем 189 881 грн за гектар. А также в:

Тернопольской – 189 675 грн/га.

Ивано-Франковской – 164 902 грн/га.

Львовской – 111 497 грн/га.

Киевской – 111 314 грн/га.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Херсонской области – здесь гектар стоит в среднем 31 480 грн. А кроме того, в:

Николаевской – 35 055 грн/га.

Сумской – 35 901 га.

Запорожской – 37 306 га.

Донецкой – 39 126 грн/га.

В Украине стали продавать меньше земли

В то же время, по данным аналитиков, площадь проданной земли снизилась. В ноябре-2025 было продано 21 565 га, что сразу более чем на 4 100 га меньше, чем было в октябре

Вместе с тем больше всего земли в Украине было продано в феврале – 27 608 га. Меньше всего – в январе, 10 352 га.

Стоит ли вкладывать деньги в землю

В свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив:

Который должен расти в цене долгосрочно, "особенно на фоне европейской интеграции".

Которому не страшны российские обстрелы.

При этом прибыль от земли, отметил эксперт, можно получать "уже сейчас". Для этого, по его словам, достаточно "сдавать эту землю в аренду какому-то агрохолдингу или агрокомпании".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%.

