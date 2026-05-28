В одной из отраслей ИИ украл работу у 50% специалистов: где массово возникают проблемы

В 2026 году на фрилансе стало примерно вдвое меньше заказов для копирайтеров (-51,3%), потому что искусственный интеллект (ИИ) начал сам быстро делать простые тексты, рерайты и описания. Зато больше ценятся сложные задачи – редактирования, SEO и экспертные тексты, где нужно понимать тему, а не просто "писать текст".

Об этом сообщает фриланс-биржа Freelancehunt. Наибольшее падение зафиксировано в наиболее массовых категориях – копирайтинг, рерайтинг и написание статей.

Именно эти форматы первыми начал активно замещать генеративный искусственный интеллект, который научился создавать базовые тексты, SEO-заготовки и описания товаров за считанные секунды. Аналитика показывает неравномерное падение спроса:

копирайтинг – минус 59,1%;

рерайтинг – минус 55,3%;

написание статей – минус 48%;

редактирование и корректура – минус 34,8%.

Больше всего просели именно простые и повторяющиеся форматы, где ключевую ценность составляло не содержание, а объем и скорость выполнения. Фактически бизнес все чаще не выносит такие задачи на фриланс, поскольку может получить первую версию текста через ИИ внутри компании – без дополнительных затрат и согласований.

В отличие от штатной работы, фриланс-платформы мгновенно отражают изменения спроса, если задача больше не нужна – она просто исчезает из ленты проектов. Когда маркетолог или предприниматель может быстро сгенерировать черновик текста самостоятельно, потребность в отдельном исполнителе для базовых задач резко падает.

Скорость изменений объясняется не только технологией, но и масштабом ее внедрения. По данным исследования Gradus Research, 85% украинцев в городах с населением более 50 тысяч уже используют AI регулярно или периодически – для работы, обучения и поиска информации.

Во фриланс-среде этот процесс начался еще раньше. По исследованию "Портрет украинского фрилансера 2025", около 78,7% исполнителей уже интегрировали ИИ в свою работу. Главное изменение заключается не в том, что тексты исчезли, а в том, что изменилась их роль. Раньше бизнес регулярно заказывал:

SEO-статьи;

описания товаров;

рерайты новостей;

информационные тексты "на объем".

Теперь эти задачи все чаще выполняются внутри компаний или автоматизируются. Как результат – спрос на базовых копирайтеров сокращается. Одним из новых направлений становится AEO (Answer Engine Optimization) – оптимизация контента не только для поисковых систем, но и для ИИ-ответов.

Если SEO помогает попасть в выдачу Google, то AEO определяет, "увидит" ли и использует ли ИИ информацию о бренде в своих ответах в ChatGPT, Gemini, Perplexity или Google AI Overviews. Отмечается, что это создает новый тип задач для авторов:

формирование структурированных ответов;

создание FAQ-блоков;

подготовка сравнений и объяснений;

адаптация экспертной информации для ИИ-систем.

Основатель биржи Олег Топчий отмечает, что ИИ уже забрал значительную часть рутинной работы, но не уничтожил рынок текстов, а лишь изменил его структуру. По его мнению, спрос смещается в сторону более сложных задач, где важна не скорость написания, а качество анализа, структуры и экспертизы.

