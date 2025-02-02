В одной из областей Украины цены на жилье упали на 75%: где сейчас продают самые дешевые квартиры

Рынок недвижимости в Украине остается нестабильным : в прифронтовых регионах цены упали до рекордных минимумов, в то время как на западе страны продолжается строительный бум. В Харькове квартиру можно купить менее чем за $10 000, а в новостройках Львова и Ивано-Франковска цена уже превышает $1300 за квадратный метр.

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Об этом рассказала президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Елена Гайдамаха. На территориях, которые регулярно страдают от обстрелов, купля-продажа жилья практически остановилась.

Гайдамаха объясняет, что в прифронтовых областях (Сумщина, Харьковщина, Запорожье, Херсонщина) цены на жилье упали до исторических минимумов. Наиболее показателен пример – Харьков, где стоимость квартир снизилась на 75% по сравнению с довоенным уровнем.

Если раньше однокомнатное жилье в городе просили $40 000-50 000, то сейчас есть варианты менее чем за $10 000. Похожая ситуация в Запорожье, хотя там рынок недвижимости сохранился лучше, чем в Херсоне, где фактически отсутствует из-за постоянных обстрелов.

Неожиданной стала также ситуация в Николаевской области, где цены на недвижимость, напротив, выросли. Это связано с тем, что многие местные жители получают государственные компенсации за разрушенные дома, но не уезжают, а вкладывают эти средства в покупку нового жилья в родном регионе.

В столице также зафиксировано снижение стоимости жилья, хотя оно не столь критично, как в прифронтовых регионах. Цены на квартиры и аренду все еще на 3-5% ниже, чем в довоенный период. Рынок Киева по словам эксперта, остается стабильным, ведь спрос на жилье здесь всегда высок, особенно среди переселенцев и бизнеса.

На фоне миграции украинцев в более безопасные регионы на западе страны продолжается настоящий строительный бум. Наибольший прирост объемов строительства наблюдается в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Цены в новостройках тоже стремительно растут. Гайдамаха отмечает, что если на этапе котлована жилье можно купить от $950 за кв. м, то после завершения строительства цена составляет $1300 и более квадратного метра.

Эксперт предполагает, что такая ситуация может измениться после окончания войны. Поскольку западные регионы имеют ограниченное количество предприятий и вакансий, внутренние переселенцы, поселившиеся там, вероятно, будут вынуждены продавать жилье и переезжать в крупные города в поисках работы. Это может привести к снижению цен на недвижимость в этих регионах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стоимость квартир на растет медленнее, чем затраты на строительство жилья. В то же время большинство украинцев все равно не могут себе позволить покупку недвижимости, ведь для этого нужно отложить всю сумму средней зарплаты на 10 лет.

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