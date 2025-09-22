В Одессе открылось первое отделение Sense Business

Об открытии первого в Украине специализированного отделения Sense Business в городе Одесса сообщили представители банка на своем официальном сайте. Отделение заработало 17 сентября 2025 года на улице Ланжероновской, 22. Ключевой задачей отделения будет обслуживание клиентов – представителей малого, среднего и корпоративного бизнеса.

Как отмечается в новости, мультисегментное пространство для обслуживания клиентов всех уровней бизнеса – это полноценный бизнес-хаб, где в одном месте клиенты малого, среднего и корпоративного бизнеса смогут получить весь спектр банковских услуг.

Внутренняя инфраструктура отделения будет включать в себя все необходимое для бизнеса:

полный продуктовый ряд для бизнеса, включая зарплатно-карточные проекты;

сервисное обслуживание физических лиц (в том числе касса, премиум-зона, Sense Club);

присутствие специалистов всех ключевых направлений.

Кроме того, по сообщению банкиров, особое внимание уделено комфорту клиентов: отделение расположено в центре города, для клиентов предусмотрена парковка и возможность решить бизнес или личные вопросы в пределах одного пространства.

Член правления Sense Bank Андрей Соколов отметил, что банк и в дальнейшем будет активно работать для улучшения сервиса клиентов.

"Главный приоритет в работе Sense Bank – это наши клиенты и их комфорт. Мы постоянно модернизируем и диджитализируем наши сервисы для максимальной оптимизации банковских процессов, чтобы бизнес мог сконцентрироваться на своем развитии, а не думать о бумажной работе с финучреждением. Открытие "Sense Business Одесса" – особое событие, ведь мы стремимся создать пространство, которое будет объединять бизнес и создавать комьюнити, где можно будет обменяться опытом и получить практические советы от коллег – юридических лиц и ФЛП", – заявил господин Соколов.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank Яна Шумунова во время открытия бизнес-отделения отметила, что это первое из запланированных отделений нового формата.

"Одесса сегодня – это один из крупнейших центров бизнеса в Украине, а представители местного корпоративного и МСБ-сегментов очень нуждаются в поддержке и соответствующем сервисе. Именно поэтому сегодня мы открываем первое бизнес-пространство для клиентов Sense Bank – Sense Business. Мы не планируем останавливаться на этом и будем открывать подобные бизнес-отделения и в других городах Украины", – подчеркнула госпожа Шумунова.