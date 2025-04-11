В "Новой почте" предупредили украинцев о задержке доставок: почему посылки и другие грузы могут прийти с опозданием

В почтовом операторе "Новая почта" предупредили украинцев о возможной задержке грузов 11 апреля сразу в трех областях – Николаевской, Одесской и Днепропетровской. Причиной назвали сложные погодные условия.

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Об этом сообщили в самом компании. Там отметили:

предварительное время доставки посылок – до 20:00;

отследить отправку можно на сайте "Новой почты" или в ее мобильном приложении.

"В связи с непогодой и ограничением движения на дорогах в Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях сегодня, 11/04, в этих регионах возможна задержка доставки. ... Если вы заказывали адресную доставку – ожидайте звонка от курьера", – говорится в сообщении.

График работы "Новой почты" на Пасху-2025

Также в компании сообщили, что в пасхальные дни отделения "Новой почты" будут работать по обычному графику в субботу и в понедельник, но само Пасхальное воскресенье, 20 апреля, будет выходным. В целом график работы отделений "Новой почты" на Пасху-2025 выглядит так:

суббота, 19 апреля – стандартный график работы (найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно по ссылке );

); воскресенье, 20 апреля – выходной;

понедельник, 21 апреля – стандартный график работы.

При этом следует учитывать, что 20 апреля будут закрыты не только отделения. Также не будет производиться адресное обслуживание и доставка в почтоматы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Новая почта" присоединилась к программе "Армия+", обеспечив доставку для военных в прифронтовые регионы всего за 1 гривню. Для участия в программе достаточно сгенерировать штрихкод в мобильном приложении и показать его оператору.

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