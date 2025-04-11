"Новая почта" и "Укрпочта" раскрыли графики работы на Пасху-2025: когда будут открыты отделения
Крупнейшие почтовые операторы Украины – "Новая почта" и государственная "Укрпочта" – введут один выходной день на Пасху в 2025 году, в воскресенье, 20 апреля. При этом уже 21 апреля почта будет работать в обычном режиме.
Компании уже официально обнародовали свои графики. OBOZ.UA рассказывает, как будет работать почта в праздничные дни.
"Новая почта": график работы на Пасху-2025
Отделения "Новой почты" будут работать по обычному графику в субботу и в понедельник, но само Пасхальное воскресенье, 20 апреля, будет выходным, сообщили в пресс-службе компании. В целом график работы отделений "Новой почты" на Пасху-2025 выглядит так:
- суббота, 19 апреля – стандартный график работы (найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно по ссылке);
- воскресенье, 20 апреля – выходной;
- понедельник, 21 апреля – стандартный график работы.
Следует учитывать, что 20 апреля будут закрыты не только отделения. Также не будет производиться адресное обслуживание и доставка в почтоматы.
Как будет работать "Укрпочта": график на Пасху
В "Укрпочте" напоминают, что на время действия военного положения официальные праздничные и нерабочие дни отменены. При этом следует учитывать, что отделений компании и без праздников не работают по воскресеньям. Таким образом, в пасхальные дни в 2025 году "Укрпочта" будет работать по такому графику:
- суббота, 19 апреля – начало работы почтовых отделений согласно их привычным графикам, завершение работы в 17:00;
- воскресенье, 20 апреля – выходной день;
- понедельник, 21 апреля – обычные графики работы отделений.
Ознакомиться с обычным графиком работы "Укрпочты" можно на официальном сайте компании. Найти интересующее отделение по адресу или почтовому индексу можно здесь.
Напомним, в 2025 году Пасха выпадает на 20 апреля. По закону, это официальный праздник, обычно предусматривающий дополнительный выходной. Впрочем, из-за действия военного положения дополнительные выходные отменены. Также в этом году Пасха совпадает с датой празднования и в Католической церкви.
Как сообщал OBOZ.UA, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский недавно рассказал, что компания закупала куриные ноги для защиты почтальонов от бродячих собак. Сейчас от этой практики уже отказались, и на предприятии используются более современные средства безопасности.
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