"Новая почта" и "Укрпочта" раскрыли графики работы на Пасху-2025: когда будут открыты отделения

Крупнейшие почтовые операторы Украины – "Новая почта" и государственная "Укрпочта" – введут один выходной день на Пасху в 2025 году, в воскресенье, 20 апреля. При этом уже 21 апреля почта будет работать в обычном режиме.

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Компании уже официально обнародовали свои графики. OBOZ.UA рассказывает, как будет работать почта в праздничные дни.

"Новая почта": график работы на Пасху-2025

Отделения "Новой почты" будут работать по обычному графику в субботу и в понедельник, но само Пасхальное воскресенье, 20 апреля, будет выходным, сообщили в пресс-службе компании. В целом график работы отделений "Новой почты" на Пасху-2025 выглядит так:

суббота, 19 апреля – стандартный график работы (найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно по ссылке );

); воскресенье, 20 апреля – выходной;

понедельник, 21 апреля – стандартный график работы.

Следует учитывать, что 20 апреля будут закрыты не только отделения. Также не будет производиться адресное обслуживание и доставка в почтоматы.

Как будет работать "Укрпочта": график на Пасху

В "Укрпочте" напоминают, что на время действия военного положения официальные праздничные и нерабочие дни отменены. При этом следует учитывать, что отделений компании и без праздников не работают по воскресеньям. Таким образом, в пасхальные дни в 2025 году "Укрпочта" будет работать по такому графику:

суббота, 19 апреля – начало работы почтовых отделений согласно их привычным графикам, завершение работы в 17:00 ;

; воскресенье, 20 апреля – выходной день;

понедельник, 21 апреля – обычные графики работы отделений.

Ознакомиться с обычным графиком работы "Укрпочты" можно на официальном сайте компании. Найти интересующее отделение по адресу или почтовому индексу можно здесь .

Напомним, в 2025 году Пасха выпадает на 20 апреля. По закону, это официальный праздник, обычно предусматривающий дополнительный выходной. Впрочем, из-за действия военного положения дополнительные выходные отменены. Также в этом году Пасха совпадает с датой празднования и в Католической церкви.

Как сообщал OBOZ.UA, глава "Укрпочты" Игорь Смелянский недавно рассказал, что компания закупала куриные ноги для защиты почтальонов от бродячих собак. Сейчас от этой практики уже отказались, и на предприятии используются более современные средства безопасности.

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