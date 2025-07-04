Цены на старые квартиры упали на 50%: в некоторых регионах Украины "застыл" рынок жилья

В Украине на Западе активно растет строительство, что сдерживает рост цен, тогда как в Киеве из-за снижения темпов застройки ожидается дефицит жилья и подорожание. В то же время, в прифронтовых регионах цены на вторичное жилье упали на 30-50% по сравнению с довоенными.

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Об этом рассказал экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита в комментарии СМИ. По его словам, в таких городах, как Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон, первичный рынок фактически исчез.

"В таких городах как Харьков, Запорожье, Сумы, Херсон первичного рынка как такового нет. На сегодня там новостройки практически не возводятся. Следовательно, говорить о рынке в этих регионах не приходится", – отметил Пита. В прифронтовых регионах вторичное жилье также переживает непростые времена. По словам эксперта, стоимость квартир здесь снизилась на 30-50% по сравнению с довоенными ценами.

Однако в целом вторичный рынок по стране стабилизировался, чувствуется баланс между спросом и предложением, а колебания цен – незначительны. "Чувствуется равновесие спроса и предложения. Цены существенно не колеблются, продавцы готовы на небольшой торг при переговорах", – отметил Пита.

Совсем другая ситуация в западных областях – Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской. Здесь строительная активность заметно возросла. По словам Питы, это позволит избежать дефицита предложения в будущем, а цены останутся стабильными.

"Львов, Закарпатье, Ивано-Франковск – строят активно. Там будет достаточно предложения и цены вряд-ли увеличатся в будущем", – отметил он. По состоянию на июль 2025 года средняя стоимость однокомнатной квартиры в Ивано-Франковске на вторичном рынке составляет около 38 тысяч долларов, что на 4% больше, чем полгода назад.

В столице, наоборот, темпы строительства уменьшаются. Это может привести к дефициту жилья и, как следствие, росту цен. "В Киеве строят меньше. Следовательно – это может в будущем привести к дефициту, и цены пойдут вверх", – прогнозирует Пита.

Аренда в столице также дорожает – за последний год цены выросли на 15–20%. Основными арендаторами остаются внутренне перемещенные лица, в частности из Сумской и Запорожской областей.

Спрос на аренду в безопасных регионах активизировался. В большинстве городов Украины цены на аренду жилья выросли на 20% по сравнению с довоенными показателями. В прифронтовых же городах аренда подешевела, и основными арендаторами остаются люди в командировках. "Аренда становится снова в тренде за счет ВПЛ из Сумской и Запорожской области", – пояснил Пита.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине аренда жилья стремительно дорожает, медианная цена выросла до 13 000 грн, а в западных регионах и прифронтовых городах местами поднялась на 100–150%. В то же время в Харькове и Херсоне цены наоборот упали до 3-5 тысяч грн из-за постоянных обстрелов и нестабильной ситуации.

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