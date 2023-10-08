В Нацбанке изучают возможность дальнейшего ослабления валютных ограничений

Национальный банк Украины готов либерализовать валютные ограничения там, где это создает поток денежных средств.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

"Мы работаем над тем, чтобы убрать множественность курсов. Другая задача – максимально упростить операции, которые будут способствовать притоку инвестиций в украинскую экономику. Собственно, для этого мы рассматриваем возможность разрешения на репатриацию "новых" дивидендов", – сказал он.

Пышный рассказал, что по просьбе НБУ банки провели опрос своих клиентов относительно намерений репатриировать дивиденды, если такая возможность будет предоставлена.

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"Сейчас мы анализируем эту информацию и сопоставляем с возможностями нашего рынка, текущих и прогнозируемых объемов резервов. Если убедимся, что это не повлияет на нашу способность сохранять курсовую устойчивость, примем соответствующее решение", – подчеркнул Пышный.

Глава Нацбанка добавил, что при успешном увеличении курса могут быть рассмотрены вопросы репатриации старых дивидендов, торгового финансирования и обслуживания обязательств, которые были сформированы до 2023 года.

"Украина готова либерализовать валютные ограничения там, где это создает поток новых денег или речь идет о финансировании оборонных потребностей или критических для Украины импортных операций. При условии, если это не будет угрожать курсовой устойчивости", - подытожил Пышный.

Ранее НБУ смягчил валютные ограничения для государственных компаний.