У Monobank зафиксировали массовый сбой: работает ли приложение

В мобильном приложении Monobank 8 июля произошел сбой. Пользователи жаловались, что не могли воспользоваться онлайн-банкингом и осуществить денежные операции, в частности переводы и донаты на благотворительные "банки". К 14:30 работа систем банка вернулась в норму.

Видео дня

Как сообщает OBOZ.UA, возможность переводить средства уже снова есть. В банке неисправность официально не комментировали.

при входе в приложение не сообщалось об ошибке или неисправности. Это становилось известно только при попытке перевода средств.

Пользователи социальной сети Х возмущались, потому что не могли задонатить из-за сбоя в мобильном приложении. Такая ситуация произошла, скорее всего, из-за большого количества донатов и открытых банок после утренней атаки россиян на детскую больницу "Охматдет".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из банковского приложения monobank может исчезнуть функция "боевые" – перевод средств на нужды ВСУ при оплате счета в заведениях. Эта услуга не нашла отклика у пользователей банка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!