Из monobank исчезнет "незаметная" услуга: почему решили убрать

Из банковского приложения monobank может исчезнуть функция "боевые" – перевод средств на нужды ВСУ при оплате счета в заведениях. Эта услуга не нашла отклика у пользователей банка.

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Как сообщает Forbes, об этом заявил соучредитель monobank Олег Гороховский. Он напомнил, что эту функцию запустили в феврале. Но несмотря на большое количество положительных отзывов уже через три дня после запуска стало ясно, что она не будет популярной, поэтому лишняя. Впрочем, она до сих пор остается в приложении.

"Уже прошло более трех месяцев, и мы никак не можем решиться ее закрыть. Это ненужная функция. Условно она полезна, но, возможно, у людей уже денег не осталось или они считают это не тем местом, где они хотят оставлять еще что-нибудь, кроме чаевых официантов", – предположил Гороховский.

На этом фоне он советует другим предпринимателям на каждом новом этапе или при внедрении важных функций ставить задачу, чтобы понять: залетает идея или весь проект в целом или нет. По словам Гороховского, когда проходил запуск monobank, команда поставила цель – достичь 100 тыс. клиентов. Сечение этой отметки дало бы понять, что продукт имеет право на существование.

"Следующий шаг – выдать первые 100 млн грн кредитов. Это стало знаком, что кредитный продукт можно продавать. Еще один шаг – 100 млн грн депозитов. Это стало ответом, готовы ли клиенты делать депозиты в онлайне. И вот так ты по шагам двигаешься, чтобы понять, что оно работает", – объяснил Гороховский.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что monobank обновил свой сервис "Банка", позволяющий собирать средства на любые цели – запустив новую функцию "Дружеское собрание". Она должна упростить процесс организации коллективных донатов – в частности, организаторам сбора "не надо переживать, все ли друзья передали собранное".

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