В мире зреет дефицит популярного продукта: цены взлетят уже в 2026 году

Последствия войны в Иране рискуют выйти за пределы топливного сектора. Конфликт может вызвать дефицит на глобальном рынке фисташек, который оценивается в $4-5 млрд, что существенно скажется на ценах уже в 2026 году.

Видео дня

Об этом сообщает Fresh Plaza. Бенефициарами хаоса на рынке могут стать американские производители.

Основные производители

Отмечается, что 70-80% мирового рынка фисташек контролируют США и Иран, поэтому осложнения в любой из этих стран сказываются на отрасли в целом. По оценкам аналитиков, из 1,1-1,2 млн тонн урожая фисташек в 2025 году приходилось на:

США – 712 тыс. тонн;

– 712 тыс. тонн; Иран – 225 тыс. тонн (в скорлупе);

– 225 тыс. тонн (в скорлупе); Турция – 135 тыс. тонн;

– 135 тыс. тонн; остальные – Сирия, страны Евросоюза и другие

А с началом военных действий США и Израиля власти Ирана временно запретили экспорт продовольствия для стабилизации внутреннего рынка на фоне войны. Если ограничения затянутся, последствия почувствует весь мир, предупреждают эксперты.

Специфика рынка

Рынок фисташек – достаточно специфический. Цены и сроки доставки зависит от ряда факторов:

быстро заменить иранские орехи невозможно – чтобы вырастить новый сад, нужно 5-7 лет ;

; из-за "серых" логистических схем через Китай, Турцию, Центральную Азию стоимость доставки для ряда регионов уже подскочила в 2-3 раза;

через Китай, Турцию, Центральную Азию стоимость доставки для ряда регионов уже подскочила в 2-3 раза; трейдеры не имеют существенных резервов, чтобы демпфировать удар.

Последствия ситуации в отрасли

Учитывая это, аналитики прогнозируют двузначный рост закупочных цен уже в 2026 году. А если конфликт затянется, подорожание продолжится и в следующем сезоне.

От ситуации могут выиграть американские производители фисташек (в частности фермеры Калифорнии, где сосредоточена основная часть садов). Но даже США не способны оперативно перекрыть долю Ирана на рынке, поскольку мощности производства уже приближены к пределу, а значительная часть продукции законтрактована.

Как уже сообщал OBOZ.UA, конфликт в регионе Персидского залива может грозить продовольственным кризисом в ряде регионов. Это связано с тем, что эскалация нарушила цепи производства и транспортировки сельскохозяйственных удобрений. Хотя окончательно ситуация прояснится через несколько недель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!