В мире люксовых брендов новый "король": кто возглавил рейтинг вместо LVMH

Французская компания Hermès возглавила рейтинг самых дорогих брендов в области роскоши. Модный дом занял первое место в рейтинге после того, как акции его прямого конкурента, конгломерата LVMH, упали из-за неутешительных результатов в первом квартале года.

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Как сообщает Financial Times, 15 апреля акции LVMH упали на 7,9%, в результате чего рыночная капитализация компании снизилась до 246,5 млрд евро. Это стало для нее самым низким показателем с ноября 2020 года.

В то же время акции Hermès, который является производителем сумок Birkin и Kelly, в конце дня незначительно выросли. Благодаря этому ее рыночная капитализация достигла 248,1 млрд евро.

Индустрия предметов роскоши испытывает трудности после пандемии COVID-19. А торговая война, которую президент США Дональд Трамп объявил Китаю и остальным ведущим экономикам мира, ситуацию только усугубила.

Согласно опубликованным данным, продажи товаров LVMH (это в частности Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy, TAG Heuer) за первый квартал 2025 года упали на 5%, тогда как аналитики прогнозировали ей аналитики по росту на 1 процент. В противоположность этому, выверенная клиентская база, эксклюзивность и строго контролируемое производство позволили Hermès пережить недавнее замедление лучше конкурентов.

Впрочем, 15 апреля падение претерпели и другие люксовые бренды. В частности:

акции Prada упала на 4,2%;

упала на 4,2%; Kering – на 4,8%.

Из-за опасений, что тенденция коснется и масс-маркетовых брендов, также упали акции L'Oréal и Puig. Впрочем, из-за более агрессивных, чем ожидалось, пошлин США, аналитики из Bernstein и HSBC уже снизили свои ожидания по восстановлению индустрии роскоши во второй половине года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, члены клана Эрмес, которому принадлежит бренд Hermès International, является одним из богатейших во Франции. Вдобавок к этому они могут получить за четыре года более $5 млрд дивидендов благодаря успеху модного дома, основанного их предком Тьерри Эрмесом. Простые работники получат ежегодный бонус в 4500 евро.

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