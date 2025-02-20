Известная компания может выплатить потомкам основателя $5 млрд: откуда такая щедрость

Члены клана Эрмес, принадлежащего к самым богатым во Франции, могут получить за четыре года более $5 млрд дивидендов благодаря успеху модного дома Hermes International, основанного их предком Тьерри Эрмесом. Простые работники получат ежегодный бонус в 4500 евро.

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Как сообщает Bloomberg, совокупное состояние около 100 наследников семьи Эрмес составляет $213,8 млрд. Клану принадлежит более 2/3 акций дома моды Hermes, рыночная стоимость которого с 2021 года выросла более чем в три раза.

Стоит отметить, что рост акций Hermes International совпал с началом коронавирусной пандемии, которая во всем мире повлекла всплеск покупок предметов роскоши. Впрочем, в отличие от своих главных конкурентов, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton и принадлежащего бренду Gucci Kering, в IV квартале 2024 года Hermes зафиксировала резкий рост доходов. После оглашения финансовых результатов рыночная капитализация Hermes ненадолго достигла 300 млрд евро ($313 млрд).

Учитывая это, компания решила выплатить своим акционерам крупнейшие дивиденды в своей истории – 26 евро за акцию, что на 1 евро больше, чем за год до того, и вдвое больше, чем в 2022 году. Финальный план еще должен быть утвержден акционерами на ежегодном собрании 30 апреля, но сомнений в том, что это произойдет, нет.

Учитывая долю членов семьи Эрмес, их общая выплата за последние четыре финансовых года составит 5,1 млрд евро. Даже после распределения 2,6 миллиарда евро между акционерами в 2024 году чистая прибыль Hermes International на конец декабря составила 12 миллиардов евро.

В пандемию компания выплачивала акционерам дивиденды в размере 5 евро на акцию, но финансовые успехи увеличили их доходы. Более того, по результатам прошлого года компания решила выплатить 4500 евро премии всем своим работникам.

"Мы знаем, как создавать Hermes, но я не уверен, что мы умеем делать что-то другое", – в шутку прокомментировал эту ситуацию исполнительный глава компании Аксель Дюма, который является потомком Тьерри Эрмеса в шестом поколении.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2024 году совокупное состояние всех миллиардеров в мире выросло на $2 трлн, а их количество превысило 2,7 тыс. лиц. Самым состоятельным оказался американский бизнесмен, директор SpaceX, Tesla и других компаний Илон Маск, чей капитал оценили более чем в $400 млрд.

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