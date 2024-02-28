В марте АЗС ощутимо перепишут цены на бензин: сколько будет стоить литр

В Украине ожидается ощутимое подорожание бензина. По прогнозам, в марте стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л – превысив порог в 52 грн/л.

Об этом сообщил аналитик консалтинговой компании Нафторынок Александр Сиренко, передают "Факты ICTV". Он отметил: причиной подорожания станет рост цен на нефть.

"Сейчас нефть растет в цене, и этого мало кто ждал. На это влияют нерыночные факторы – события в Красном море, где йеменские хуситы атакуют торговые суда. Поэтому нефть прибавила в цене", – говорится в сообщении.

Помимо этого, отметил он, на цены на АЗС также влияет блокада польской границы.

Все могло быть хуже

Впрочем, подчеркнул эксперт, ситуацию немного спасает то, что топливо, которое едет в Украину из Европы, привязано к котировкам на нефтепродукты, а не на нефть. Поэтому его ценовая динамика не так стремительна, как на самом сырье.

Кроме того, подчеркнул он, пока цены поднимают не все сети АЗС – а те, которые продавали ресурс по самым низким ценам. Они прибавили 50-70 копеек на литре.

Как подорожает бензин

В целом же, отметил эксперт, ожидаемое подорожание будет ощутимым – но не критическим. По его прогнозу, цены вырастут в пределе 1 грн.

"Не думаю, что стоимость увеличится на более чем на 1 грн до конца февраля. Ценовые движения будут, но цены вырастут у поставщиков, которые продавали горючее по 46 грн/л", – резюмировал он.

Бензин уже дорожает

В то же время, отметим: бензин А-95 уже дорожает. Так, 27 февраля крупные сети АЗС продавали ресурс в среднем по 51,42 грн/л, что на 5 коп. дороже, чем днем ранее, а также сразу на 63 коп., чем 8 февраля.

Само же подорожание началось 8 февраля – и не остановилось до сих пор. До того же в течении месяца цены на ресурс либо снижались, либо оставались на прежнем уровне.

Как объяснил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, дело во все том же росте стоимости нефти из-за проблем с логистикой в Красном море. "Мы все покупаем по импорту, по мировым ценам, и закупочная стоимость начала расти", – объяснил он.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцы могут самостоятельно, в домашних условиях проверить качество бензина. Один из способов – из-за запаха бензина. Качественный бензин должен иметь слабый запах, отсутствие удивительных ароматов или запаха гнилости.

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