АЗС в Украине перепишут цены на бензин: стоимость уже стремительно меняется

В Украине начался период активного роста цен на бензин. А уже в ближайшие недели автомобильное топливо может прибавить в цене около 2 грн за литр. Причиной стало подорожание нефти на мировых рынках.

Такой прогноз в эфире телемарафона озвучил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. Он уточнил, что нефть и, соответственно, горючее дорожают во всем мире из-за проблем с логистикой в Красном море (к ним привели боевые действия в Йемене).

"Из-за событий в Черном море цена (на нефть. – Ред.) начала расти. Если в начале года было 77 долларов за баррель, то сегодня это уже устойчивые 83 доллара. Для нефтяного рынка это очень чувствительная величина. Поэтому рынок начинает реагировать. Мы все покупаем по импорту, по мировым ценам, и закупочная стоимость начала расти", – отметил Куюн.

Он уточнил, что подорожание топлива на АЗС среднего и нижнего ценового сегмента растет уже несколько недель. "Буквально каждый день цена (растет. – Ред.), на 50 копеек, 30, 20, процесс пошел. Пока что нет предпосылок говорить о какой-то большой трагедии, но, думаю, что если ситуация в мире не изменится, то в пределах 2 гривен за литр цена может вырасти в течение 2-3 недель", – резюмировал эксперт.

Цены на бензин: НБУ тоже ждет роста

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что автомобильное топливо в 2024 году будет дорожать быстрее, чем предполагалось ранее. Причина та же – рост цен на нефть на мировых рынках.

"Снижение мировых цен на нефть в 2023 году способствовало замедлению роста цен на топливо. Однако их ожидаемое повышение весной 2024 года и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько более быстрое подорожание в этом году", – отметили в НБУ.

Повышение цен на топливо отразится и на других сферах. В частности, это будет иметь косвенное проинфляционное влияние на стоимость транспортных услуг и отдельных товаров.

Впрочем, по расчетам Нацбанка, цены на топливо будут расти не весь год. Прогнозируется, что после прохождения периода подорожания нефть начнет дешеветь. "В дальнейшем стоимость топлива стабилизируется. Благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время существует много мифов о том, как снизить расход топлива. К примеру, что в пробке нужно всегда заглушать двигатель. Этот способ работает только в том случае, если вы останавливаетесь более чем на одну минуту.

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