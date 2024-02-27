Старых цен на бензин больше нет: украинские АЗС резко изменили стоимость популярного топлива

В Украине продолжает дорожать бензин А-95 – начавшийся 8 февраля рост цен не остановился до сих пор. Так, 27 февраля крупные сети АЗС продают ресурс в среднем по 51,42 грн/л, что на 5 коп. дороже, чем днем ранее, а также сразу на 63 коп., чем 8 февраля.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают ресурс по 47,95-56,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости топлива превышает 9 грн/л.

Самые низкие цены на ресурс установили в сети Авантаж 7 – 47,95 грн/л. А кроме того, Маркет – 47,99 грн/л.

Дороже всего бензин стоит на заправках SOCAR – 56,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG – 54,99 грн/л;

Shell – 54,4 грн/л.

В регионах же бензин А-95 продают по 50,75-52,61 грн/л. Т. е. разница между самым "дорогим" и "дешевым" составляет почти 1,9 грн/л.

По самым низким ценам ресурс продают в Николаевской области – в среднем 50,75 грн/л. А кроме того:

Закарпатской – 50,87 грн/л;

Хмельницкой – 50,97 грн/л;

Днепропетровской – 51,03 грн/л;

Киевской – 51,09 грн/л.

Самую высокую стоимость ресурса выставили в Донецкой области – 52,61 грн/л. А также:

Черниговский – 52,27 грн/л;

Черновицкой – 51,84 грн/л;

Кировоградской – 51,8 грн/л.

АЗС отменят текущие цены на автотопливо

В то же время Нацбанк прогнозирует, что в 2024 году цены на автомобильное топливо в Украине могут вырасти. Причина – подорожание нефти на мировых рынках, ожидаемое весной.

"Снижение мировых цен на нефть в 2023 году способствовало замедлению роста цен на топливо. Однако их ожидаемое повышение весной 2024 года и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько более быстрое подорожание в этом году", – рассказали в регуляторе.

Впрочем, подчеркивается, расти в течение всего 2024 года цены на автотопливо не будут. Ведь ожидается, что после подорожания нефть начнет дешеветь.

"В дальнейшем стоимость топлива стабилизируется. [Это произойдет] Благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть", – резюмировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по прогнозам, стоимость автогаза в Украине увеличится до до 30 грн/л. Причину этого участники рынка видят в скачке цен в оптовом сегменте. Так, на аукционе на Украинской энергетической биржи 21 февраля стоимость отдельных лотов превысила 50 000 грн/т (27 грн/л).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!