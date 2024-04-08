В крупном украинском банке приняли решения по сроку действия карт: будут ли блокировать

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 сентября 2024 года.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: решение принято в связи с действующем в Украине военным положением

"Продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:

рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать наличные в банкомате и т. д.

В целом учреждение уже несколько раз продлевало срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце 2023 года, до 31 марта 2024-го.

Сколько денег можно снять в банкомате Ощадбанка

В то же время, после начала полномасштабной войны на снятие налички в Украине через банкоматы были установлены лимиты – во избежание дефицита. Причем единого лимита для всех банков нет – каждый из них устанавливает собственный. А за один раз украинцы могут снимать со своих счетов довольно большие суммы.

К примеру, Ощадбанк разрешает снимать не больше 50 000 грн в сутки. Количество подходов к банкомату при этом не ограничивается – снимать можно разные суммы, однако превысить суточный лимит не удастся.

ПриватБанк будет отправлять карты своим клиентам через "Новую почту"

В свою очередь, ПриватБанк будет отправлять карты своим клиентам в 12 стран. Делать это будут через курьеров Nova Post на любой адрес в "разрешенных" странах.

Сама доставка карт будет бесплатной. Но только до конца апреля 2024 года и только для клиентов, которые:

перевыпустили действующую платежную карту;

открыли новую цифровую карту через "Приват24" и заказали доставку карты.

В целом заказать доставку карты ПриватБанка можно уже в 12 странах Европы, таких как:

Польша;

Молдова;

Литва;

Германия;

Чехия;

Румыния;

Эстония;

Латвия;

Италия;

Словакия;

Венгрия;

Великобритания.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее в любом из отделений.

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