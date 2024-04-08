В крупном украинском банке приняли решения по сроку действия карт: будут ли блокировать
Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех своих карт – в т.ч. тех, у которых он заканчивается. Теперь они будут действительны по меньшей мере до 30 сентября 2024 года.
Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: решение принято в связи с действующем в Украине военным положением
"Продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать. Соответственно, их обладатели смогут осуществлять все необходимые действия, в частности:
- рассчитываться в торгово-сервисной сети;
- снимать наличные в банкомате и т. д.
В целом учреждение уже несколько раз продлевало срок действия своих старых карт в связи с военным положением. Последний раз – в конце 2023 года, до 31 марта 2024-го.
Сколько денег можно снять в банкомате Ощадбанка
В то же время, после начала полномасштабной войны на снятие налички в Украине через банкоматы были установлены лимиты – во избежание дефицита. Причем единого лимита для всех банков нет – каждый из них устанавливает собственный. А за один раз украинцы могут снимать со своих счетов довольно большие суммы.
К примеру, Ощадбанк разрешает снимать не больше 50 000 грн в сутки. Количество подходов к банкомату при этом не ограничивается – снимать можно разные суммы, однако превысить суточный лимит не удастся.
ПриватБанк будет отправлять карты своим клиентам через "Новую почту"
В свою очередь, ПриватБанк будет отправлять карты своим клиентам в 12 стран. Делать это будут через курьеров Nova Post на любой адрес в "разрешенных" странах.
Сама доставка карт будет бесплатной. Но только до конца апреля 2024 года и только для клиентов, которые:
- перевыпустили действующую платежную карту;
- открыли новую цифровую карту через "Приват24" и заказали доставку карты.
В целом заказать доставку карты ПриватБанка можно уже в 12 странах Европы, таких как:
- Польша;
- Молдова;
- Литва;
- Германия;
- Чехия;
- Румыния;
- Эстония;
- Латвия;
- Италия;
- Словакия;
- Венгрия;
- Великобритания.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее в любом из отделений.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!