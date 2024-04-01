ПриватБанк обновил правила получения своих карт: кого касаются изменения
Государственный ПриватБанк будет отправлять карты своим клиентам еще в 5 стран. Таким образом он довел их количество до 11. Отправляют карты курьерами Nova Post на любой адрес в "разрешенных" странах.
Об этом сообщили в самом банке. Там отметили, что новыми странами стали:
- Эстония;
- Латвия;
- Италия;
- Словакия;
- Венгрия.
"ПриватБанк будет доставлять карточки своим клиентам еще в 5 странах Европы. С начала апреля в Приват24 открыт заказ карт с доставкой курьером Nova Post на любой адрес", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: доставка карт будет бесплатной. Но только до конца апреля 2024 года и только для клиентов, которые:
- перевыпустили действующую платежную карту;
- открыли новую цифровую карту через Приват24 и заказали доставку карты.
В какие страны ПриватБанк доставляет карты
В целом же заказать доставку карты ПриватБанка можно уже в 11 странах Европы. Это:
- Польша;
- Молдова;
- Литва;
- Германия;
- Чехия;
- Румыния;
- Эстония;
- Латвия;
- Италия;
- Словакия;
- Венгрия.
Как заказать доставку карты ПриватБанка
Доставляет ПриватБанк свои карты и по Украине. Так, чтобы заказать новую или перевыпустить действующую карту, нужно оформить заявку в Приват24. После чего получить карту:
- в отделении или почтомате Новой почты по Украине;
- через курьера Nova Post в европейских странах.
Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты
В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее в любом из его отделений.
"Также перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу. Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – рассказали в "Привате".
Помимо этого в системе Приват24 можно оформит мгновенную Digital карту. Для этого нужно:
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить"
- выбрать "Digital карта".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки устанавливают ограничения для денежных переводов с карты на карту – чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег. Ограничиваются не только суммы переводов, но и количество транзакций. Однако эти лимиты различаются в зависимости от финучреждения.
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