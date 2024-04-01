ПриватБанк обновил правила получения своих карт: кого касаются изменения

Государственный ПриватБанк будет отправлять карты своим клиентам еще в 5 стран. Таким образом он довел их количество до 11. Отправляют карты курьерами Nova Post на любой адрес в "разрешенных" странах.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили, что новыми странами стали:

Эстония;

Латвия;

Италия;

Словакия;

Венгрия.

"ПриватБанк будет доставлять карточки своим клиентам еще в 5 странах Европы. С начала апреля в Приват24 открыт заказ карт с доставкой курьером Nova Post на любой адрес", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: доставка карт будет бесплатной. Но только до конца апреля 2024 года и только для клиентов, которые:

перевыпустили действующую платежную карту;

открыли новую цифровую карту через Приват24 и заказали доставку карты.

В какие страны ПриватБанк доставляет карты

В целом же заказать доставку карты ПриватБанка можно уже в 11 странах Европы. Это:

Польша;

Молдова;

Литва;

Германия;

Чехия;

Румыния;

Эстония;

Латвия;

Италия;

Словакия;

Венгрия.

Как заказать доставку карты ПриватБанка

Доставляет ПриватБанк свои карты и по Украине. Так, чтобы заказать новую или перевыпустить действующую карту, нужно оформить заявку в Приват24. После чего получить карту:

в отделении или почтомате Новой почты по Украине;

через курьера Nova Post в европейских странах.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжить использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее в любом из его отделений.

"Также перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу. Откройте меню "Кошелек" – выберите карту, которую хотите перевыпустить – нажмите "Заказать карту", – рассказали в "Привате".

Помимо этого в системе Приват24 можно оформит мгновенную Digital карту. Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить"

выбрать "Digital карта".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки устанавливают ограничения для денежных переводов с карты на карту – чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег. Ограничиваются не только суммы переводов, но и количество транзакций. Однако эти лимиты различаются в зависимости от финучреждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!