В Украине установили лимиты на снятие налички с банкоматов: какие ограничения в ПриватБанке и Ощадбанке

После начала полномасштабной войны на снятие налички в Украине через банкоматы были установлены лимиты – во избежание возникновения ее дефицита. При этом единого лимита для всех банков нет – каждый из них устанавливает собственный. А за 1 раз украинцы могут снимать со своих счетов довольно большие суммы.

К примеру, по данным Национального банка, ПриватБанк разрешает снять 20 000 грн за раз. При этом следующий раз подобную операцию можно будет провести только через 3 часа.

Ощадбанк разрешает снимать не больше 50 000 грн в сутки. Количество подходов к банкомату при этом не ограничивается – снимать можно разные суммы, однако превысить суточный лимит не удастся.

Укрэксимбанк разрешает снимать 25 000 грн за раз. Количество подобных операций не ограничивается. Кроме того:

Райффайзен Банк разрешает снять 20 000 грн в сутки;

разрешает снять 20 000 грн в сутки; Укргазбанк – 5 000 грн за раз. Суточный лимит – 20 000 грн;

Сенс Банк – 20 000 грн в сутки;

– 20 000 грн в сутки; ПУМБ – 20 000 грн в сутки;

– 20 000 грн в сутки; Укрсиббанк – 20 000 грн в сутки;

– 20 000 грн в сутки; ОТП Банк – 5 000 грн за раз. При этом количество операций не ограничено;

– 5 000 грн за раз. При этом количество операций не ограничено; Универсал банк – 20 000 грн в сутки;

– 20 000 грн в сутки; Пивденный – 10 000 грн за раз. Суточный лимит – 20 000 грн;

– 10 000 грн за раз. Суточный лимит – 20 000 грн; Кредобанк – 10 000 грн за раз. Следующий раз подобную операцию можно будет провести только через 2 часа 30 мин.;

– 10 000 грн за раз. Следующий раз подобную операцию можно будет провести только через 2 часа 30 мин.; Таскомбанк – 10 000 грн в сутки.

Наличку можно снять в аптеках

В то же время, снять наличку можно также в отделениях банков. А кроме того, в:

аптеках;

магазинах;

на АЗС и т. п.

К примеру, в сетях "АТБ-Маркет", "Сильпо", "Фора", Varus и пр. можно снять до 6 000 грн. Столько же на АЗС OKKO и WOG (с полным списком можно ознакомиться ниже. Стоит учитывать, что он не окончательный и может быть дополнен).

Банки устанавливают лимиты для денежных переводов с карты на карту

Помимо лимитов на снятие налички, банки также устанавливают ограничения для денежных переводов с карты на карту – чтобы противодействовать мошенничеству и отмыванию денег. Ограничиваются не только суммы переводов, но и количество транзакций. Однако эти лимиты различаются в зависимости от финучреждения.

К примеру, в ПриватБанке основные лимиты на переводы между физическими лицами установлены на разном уровне – в зависимости от того, получает клиент деньги или отправляет. Однако в любом случае при переводе действует ограничение 29 999 грн за один платеж.

Кроме того, важна география перевода – по Украине или нет. Так, для отправителя действуют такие ограничения:

по Украине в месяц разрешено 200 транзакций на общую сумму не более 1 млн грн;

за границу можно совершить не более 20 переводов в месяц на общую сумму не выше 100 тыс. грн.

Для получателя лимиты немного другие. Так:

по Украине в месяц разрешено 350 транзакций на общую сумму не более 1 млн грн;

из-за границы можно получить не более 50 переводов в месяц на общую сумму не выше 399 999 грн.

В Монобанке же лимит на переводы между физическими лицами установили следующим образом:

можно перевести на карту украинского банка за одну операцию до 60 тыс. гривен; лимиты на число операций: в день – 50 шт., за 4 дня – 100 шт., в месяц – 150 шт. Максимальная сумма, которую можно перевести в месяц, определяется лимитом платежных систем: MasterCard – не более эквивалента $10 тыс. по курсу НБУ, Visa – не более эквивалента $25 тыс. по курсу НБУ.

для P2P переводов на иностранные карточки за одну операцию можно перевести до 30 тыс. грн в эквиваленте, но не менее 1 долл./1 евро/1 грн; разрешено 5 таких операций в неделю и 10 в месяц;

для переводов за границу через SWIFT действует лимит НБУ на инвестиции за границу, переводы внутри этого лимита проводятся при наличии подтверждающих документов: сумма операций не должна превышать 200 тыс. евро в календарный год.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине довольно часто блокируют банковские счета граждан, в частности, и из-за благотворительных сборов средств. Однако существует процедура, с помощью которой можно избежать блокировки карты.

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