В Киеве существенно изменили цены на квартиры: сколько теперь стоит жилье

В Киеве ощутимо выросли цены на новые квартиры. За последние 6 месяцев стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 3,55%, или почти на 2 000 грн за 1 кв. м – до средних 53 225 грн за кв. м. За год же цены выросли намного больше – на 24,65%, или более чем на 10 500 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, увеличились цены на новое жилье и за последний месяц – однако практически незаметно. Они выросли на 150 грн, или 0,28%.

Впрочем, в конце 2024 года рост цен в месячном разрезе составлял 2,12%, а в полугодовом – 5,62%. Таким образом, не исключено, что, возможно, на рынке зарождается новый тренд на "фиксацию" стоимости нового жилья.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

В целом же, по данным аналитиков, застройщики чаще всего выставляют стоимость "квадрата" в 22 400 грн. По такой цене формируется 7,8% объявлений о продаже недвижимости.

Также часто можно встретить цену 25 200 грн – 7,3%, а кроме того, 19 600 грн – 6,7%.

Цены на квартиры по районам Киева

По районам же столицы, по данным аналитиков, стоимость "квадрата" в новостройках колеблется в среднем от 40 050 до 113 450 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 72 050 грн, и за стоимость 1 кв. м в дорогом районе можно купить около трех в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 40 050 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Дарницкий – 40 850 грн;

Соломенский – 43 000 грн;

Святошинский – 45 000 грн;

Днепровский – 47 750 грн.

Дороже всего покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 113 450 грн.

А кроме того – в Шевченковском. Здесь средняя цена "квадрата" составляет 71 350 грн.

В Украине собираются переписать правила относительно квартир и домов

Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", его рассмотрение может начаться в ближайшее время. Ожидается, что документ решит ряд проблем, в частности, устаревшего жилищного фонда.

Как уточнила нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года.

Разработанный законопроект, отметила она, предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности:

льготную ипотеку;

компенсацию стоимости жилья;

аренду с выкупом;

лизинг.

Кроме того, документ предлагает запуск постоянно обновляемого револьверного жилищного фонда (оказывает возвратную финансовую помощь совладельцам жилых домов. Возвращенные ими средства используют для финансирования других участников), а кроме того:

развитие социально арендного и служебного жилья;

прохождение всех процедур через Единую информационно-аналитическую систему, которая, как утверждается, обеспечит прозрачность и минимизирует коррупцию;

утверждение Государственной жилищной стратегии и региональных стратегий, которые будут ее частями.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине ожидается существенное подорожание новой недвижимости. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15 до 20-25%.

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