В Киеве существенно изменили цены на квартиры: сколько теперь стоит жилье
В Киеве ощутимо выросли цены на новые квартиры. За последние 6 месяцев стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 3,55%, или почти на 2 000 грн за 1 кв. м – до средних 53 225 грн за кв. м. За год же цены выросли намного больше – на 24,65%, или более чем на 10 500 грн.
Об этом сообщает M2bomber. По его данным, увеличились цены на новое жилье и за последний месяц – однако практически незаметно. Они выросли на 150 грн, или 0,28%.
Впрочем, в конце 2024 года рост цен в месячном разрезе составлял 2,12%, а в полугодовом – 5,62%. Таким образом, не исключено, что, возможно, на рынке зарождается новый тренд на "фиксацию" стоимости нового жилья.
По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего
В целом же, по данным аналитиков, застройщики чаще всего выставляют стоимость "квадрата" в 22 400 грн. По такой цене формируется 7,8% объявлений о продаже недвижимости.
Также часто можно встретить цену 25 200 грн – 7,3%, а кроме того, 19 600 грн – 6,7%.
Цены на квартиры по районам Киева
По районам же столицы, по данным аналитиков, стоимость "квадрата" в новостройках колеблется в среднем от 40 050 до 113 450 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 72 050 грн, и за стоимость 1 кв. м в дорогом районе можно купить около трех в дешевом.
Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 40 050 грн за квадратный метр. За ним следуют:
- Дарницкий – 40 850 грн;
- Соломенский – 43 000 грн;
- Святошинский – 45 000 грн;
- Днепровский – 47 750 грн.
Дороже всего покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 113 450 грн.
А кроме того – в Шевченковском. Здесь средняя цена "квадрата" составляет 71 350 грн.
В Украине собираются переписать правила относительно квартир и домов
Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", его рассмотрение может начаться в ближайшее время. Ожидается, что документ решит ряд проблем, в частности, устаревшего жилищного фонда.
Как уточнила нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года.
Разработанный законопроект, отметила она, предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности:
- льготную ипотеку;
- компенсацию стоимости жилья;
- аренду с выкупом;
- лизинг.
Кроме того, документ предлагает запуск постоянно обновляемого револьверного жилищного фонда (оказывает возвратную финансовую помощь совладельцам жилых домов. Возвращенные ими средства используют для финансирования других участников), а кроме того:
- развитие социально арендного и служебного жилья;
- прохождение всех процедур через Единую информационно-аналитическую систему, которая, как утверждается, обеспечит прозрачность и минимизирует коррупцию;
- утверждение Государственной жилищной стратегии и региональных стратегий, которые будут ее частями.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине ожидается существенное подорожание новой недвижимости. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15 до 20-25%.
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