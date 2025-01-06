В Украине ожидается сильный рост цен на квартиры: как подорожает новая недвижимость

В Украине ожидается существенное подорожание новой недвижимости. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15 до 20-25%.

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Как рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний, на рост цен будут влиять ряд факторов. В частности, уровень инфляции, который, напомнили там, в 2025 году может достичь 10%.

"Это повлияет на удорожание строительных материалов. И строительно-монтажных работ", – объяснила директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

Также на ситуацию будет оказывать влияние уровень спроса. По слова Бигунец, в течение 2025 года вполне возможна дифференциация цен по нескольким критериям, среди которых, в частности, безопасное расположение – регион строительства.

"Разница между объектами в начале возведения и на стадии ввода в эксплуатацию в зависимости от класса объекта может достигать 40%, что в принципе было типичным для "довоенного" рынка. Зато цена на "одноклассовые" объекты в разных регионах может отличаться в пределах 10%: например, качественная квартира комфорт-класса в Ужгороде может быть дороже соизмеримого дома в Днепре или Полтаве – в менее безопасных для жизни регионах. Иными словами, "наценка за безопасность" может составить около 10% к имеющимся ценам", – объяснила она.

Еще один фактор – ситуация на денежном рынке. По словам Бигунец, ожидаемый средневзвешенный курс американского доллара, к которому обычно привязаны цены на первичном рынке, может составить 45 грн. То есть по сравнению с 2024 годом "курс доллара может вырасти в среднем на 10%".

В целом же, резюмировала эксперт, 2025 год будет непростым на рынке недвижимости. Ведь:

С одной стороны, существует целый ряд объективных факторов, которые будут влиять на ценовую конъюнктуру.

С другой – покупательная способность граждан "будет оставаться на довольно низком уровне".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир переписали их стоимость. Причем как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Житомире – на 8%, до средних 43 000 долларов. Самое большое удешевление было зафиксировано в Сумах – на 9%, до средних 20 000 долларов.

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