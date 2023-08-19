В Киеве сдают одну из самых маленьких квартир: за крошечное жилье хотят 15 тыс. грн в месяц

В Киеве, в Шевченковском районе, сдают в аренду однокомнатную квартиру площадью всего в 15 квадратов. При этом за оренду крошечной квартиры владельцы хотят получать 15 тыс. грн в месяц.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Квартира сдается в аренду в Шевченковском районе, на ул. Малая Житомирская. Это центр столицы. При этом площадь жилья не позволяет комфортно разместится в ней даже одному человеку.

"Шикарное расположение дома, рядом множество достопримечательностей: Софиевский собор и площадь, памятники, соборы и церкви, площадь Независимости, Золотые ворота, Крещатик. И все это в 5-15 минутах пешком, в такой же доступности метро и остановки маршрутного транспорта!" – говорится в объявлении.

В квартире сделали ремонт, также есть плита, холодильник, стиральная машинка. Квартира состоит из двух небольших помещений. Площадь кухни составляет всего пять квадратов.

Отметим, в Украине однокомнатная квартира должна быть площадью от 30 квадратных метров. Предложенное жилье более чем в два раза меньше. Вероятно, сама квартира – цокольное помещение, в котором собственник провел минимальный ремонт.

К слову, эксперты прогнозируют рост цен на аренду жилья в ближайшее время. Это связано с возвращением студентов в столицу. При этом возможности значительно повышать цены у собственников жилья нет из-за низкой покупательной способности украинцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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