В Киеве сдают квартиру без окна площадью с кладовку за 6,5 тыс. грн: как выглядит самое крошечное жилье 

В Киеве за 6,5 тыс. грн сдают квартиру недалеко от метро Демиевская. Особенность жилья: его площадь составляет всего 14 квадратов. Это более чем в два раза меньше, чем площадь стандартной квартиры.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. В объявлении владельцы указали, что готовы также принять жильцов с животными. Еще один минус: "квартира" находится на 26-м этаже, и если отключения электроэнергии возобновятся, жильцам придется преодолевать большое расстояние для того, чтобы зайти и выйти из квартиры.

"Сдается на длительный срок квартира-студия по адресу: Киев, ул. Брожка, 70. До метро Демиевская 15 минут пешком. Рядом ТЦ Ocean Plaza, Печерск, очень развитая инфраструктура. Ремонт в стиле лофт, очень уютно, стильно и практично. Новострой, теплый дом. Вся мебель продумана, доводчики в столах, много розеток, проходные выключатели, зонированное лед-освещение", – говорится в объявлении.

"Лишь длительная аренда, заключается договор на 6 месяцев. Такая низкая стоимость, потому что квартира без окна и общая площадь 14 квадратов", – говорится в объявлении.

Отметим, в Украине однокомнатная квартира должна быть площадью от 30 квадратных метров. Предложенное жилье более чем в два раза меньше. Вероятно, сама квартира – цокольное помещение, в котором собственник провел минимальный ремонт.

К слову, эксперты прогнозируют рост цен на аренду жилья в ближайшее время. Это связано с возвращением студентов в столицу. При этом возможности значительно повышать цены у собственников жилья нет из-за низкой покупательной способности украинцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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