В Киеве резко переписали цены на квартиры: как подорожало жилье

Квартиры на вторичном рынке Киева существенно подорожали. За последние 6 месяцев стоимость квадратных метров здесь выросла на 13,97%, или более чем на 8 100 грн – со средних 58 242 до 66 379 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным:

За год стоимость квадратного метра на столичной "вторичке" выросла на 11,74%, или почти на 7 000 грн.

За месяц же цены увеличились на 3,89%, или почти на 2 500 грн.

Где в Киеве покупать квартиру дешевле всего

По данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблется от средних 47 062 до 87 730 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 40 668 грн – и за 1 кв. м в самом дорогом районе можно купить почти 2 кв. м в самом дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Святошинском районе – в среднем 47 062 грн за квадратный метр. А также Деснянском – 49 105 грн.

В средней ценовой категории сразу несколько районов. В частности:

Днепровский – 59 601 грн;

Дарницкий – 65 054 грн;

Оболонский – 66 412 грн;

Подольский – 66 833 грн;

Голосеевский – 69 499 грн;

Шевченковский – 70 935 грн;

Соломенский – 76 040 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 87 730 грн.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 78 200 грн – 7,6% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из таких цен. Также часто можно встретить:

47 600, 54 400 грн – по 6,5%;

81 600 грн – 6% объявлений.

В самом дешевом сегменте можно найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 13 600 грн. Однако таких всего 1,1%.

В Киеве существенно подорожала аренда квартир

Подорожала в столице и аренда квартир. За последний месяц ее стоимость выросла на 15,06%, или почти на 3 000 грн – со средних 18 251 до 21 000 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 30 500 грн. А 1-комнатное жилье чаще всего сдают по 14 400, 18 400 и 20 000 грн – объявлений с такими ценами насчитывается 9,8%.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда.

Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время. Как рассказала же нардеп Елены Шуляк ("Слуга народа"), необходимость же в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года.

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