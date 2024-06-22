В Киеве продают квартиру площадью с кладовку: как в одну комнату вместили спальню, туалет, душ и кухню

В Киеве продают квартиру площадью всего в 12 квадратов за 39 тыс. долларов. Жилье находится в трехэтажной сталинке в центре столицы. Вероятно, владельцы переделали комнату в отдельную квартиру.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. "Данная квартира-студия находится в прекрасном районе с развитой инфраструктурой и транспортной развязкой. Удобное расположение и компактный формат идеально подходят как для краткосрочной, так и долгосрочной аренды, что обеспечит стабильный доход. Площадь: 12 квадратных метров", - говорится в объявлении.

Авторы объявления предлагают использовать жилье в качестве инвестиции (сдавать в аренду). Такая квартира действительно больше подходит для посуточной аренды, площадь квартиры меньше социальной нормы жилья для одного человека.

Цены на вторичном рынке

За последние полгода выросли цены и на вторичном рынке столичного жилья. В конце мая средняя стоимость квадратного метра в таких квартирах составляла 57 730 грн, что почти на 5 000 грн больше, чем за шесть месяцев раньше.

Для однокомнатных квартир чаще всего выставляют стоимость квадратного метра в 54 000 грн, что составляет 8,4% объявлений о продаже. В самом дешевом сегменте найти квартиры по цене квадратного метра в 15 000 грн достаточно сложно – таких объявлений всего 0,1%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также от минимальной зарплаты.

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