В Киеве продают квартиру "для развития шизофрении": как выглядит жилье за 8 млн грн

В Киеве выставили на продажу квартиру с довольно необычным интерьером в черно-белой цветовой гамме с повторяющимся узором, как в стереоизображениях. Несмотря на немалую цену такого помещения – $190 тыс. (то есть 7,9 млн грн по актуальному курсу), украинцы не оценили такой дизайн.

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Объявление о продаже появилось на одной из страниц в Instagram. Правда, в нем владелец выложил фотографии только одной из комнат, а остальные обещал показать уже при личной встрече.

"Продам квартиру. О такой мечтает каждый. 4-комнатная с новым дизайнерским ремонтом", – говорится в объявлении.

Данных о квартире очень мало – известно лишь, что она расположена в столице. Но ни этаж, ни состояние дома, ни даже район владелец не указал, только указал, что он "новый". Впрочем о некоторых он все же сообщил:

новый санузел;

рядом школа, детсад и магазины;

недалеко есть лес и стадион.

Фотографии такой квартиры удивили и рассмешили подписчиков страницы. Они сравнили дизайн с калейдоскопом, а также предположили, что в таком доме могут развиться психические болезни.

Делать ремонты стало намного дороже

В то же время ремонты в Украине резко подорожали. По словам участников рынка, из-за мобилизации и дефицита мастеров их стоимость выросла минимум вдвое – до 800 долларов за квадратный метр.

"Всех строителей забрали в армию. Сейчас золотое время для молодежи, а также для пенсионеров, которые еще могут что-то делать", – рассказал руководитель одной из компаний, координирующих ремонтные бригады в Киеве и области.

Впрочем, признал он, спрос на ремонтные услуги сохраняется высоким. Настолько, что в его компании календарь работ расписан на месяцы вперед.

"Мы можем называть любые расценки. Часть людей, кому обязательно нужно делать ремонт, все равно на них согласится", – объяснил предприниматель.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Ужгороде, где за последние 6 месяцев стоимость такого жилья выросла на 19%, до средних 64 100 долларов.

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