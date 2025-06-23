Цены на 1-комнатные квартиры массово переписали: сколько теперь стоит жилье в Украине

В большинстве крупных городов Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. Причем преимущественно в сторону увеличения. Больше всего – в Ужгороде. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья здесь выросла на 19%, до средних 64 100 долларов.

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В целом же, по данным крупного профильного портала, стоимость квартир выросла на 1-19%. Кроме Ужгорода, существенное удорожание, по данным крупного профильного портала, затронуло Сумы – плюс 15%. В Днепре и Одессе рост цен составил 13%. Кроме того, в:

Черновцах квартиры подорожали на 12%;

Ривне – 11%;

Харькове – 10%;

Житомире – 9%;

Киеве, Чернигове – 8%.

Снизили цены лишь в одном городе – Николаеве. Здесь удешевление составило 5%.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом же, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 17 000 до 65 000 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – в среднем 17 000 долларов. Среди лидеров также:

Николаев – 20 000 долларов;

Харьков – 22 000 долларов;

Сумы – 23 000 долларов.

Дороже всего в Киеве – в среднем 65 000 долларов, а кроме того:

во Львове – 64 900 долларов;

в Ужгороде – 64 100 долларов;

Черновцах – 52 900 долларов;

Ривне – 50 000 долларов.

Делать ремонты стало намного дороже

В то же время, ремонты в Украине резко подорожали. По словам участников рынка, из-за мобилизации и дефицита мастеров их стоимость выросла как минимум вдвое – до 800 долларов за квадратный метр.

"Всех строителей забрали в армию. Сейчас золотое время для молодежи, а также для пенсионеров, которые еще могут что-то делать", – рассказал руководитель одной из компаний, координирующих ремонтные бригады в Киеве и области.

Тем не менее, признал он, спрос на ремонтные услуги сохраняется высоким. Настолько, что у его компании календарь работ расписан на месяцы вперед.

"Мы можем называть любые расценки. Часть людей, кому обязательно нужно делать ремонт, все равно на них согласится", – объяснил предприниматель.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир. Причем исключительно в сторону удорожания.

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