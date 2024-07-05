В Киеве показали график отключения электроэнергии на 5 июля: как долго не будет света

В Киеве и области 5 июля графики отключения электроэнергии будут действовать в течение суток. Могут применять также серые зоны графика.

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Как сообщает "Укрэнерго", с 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00 будут задействованы две очереди графиков отключений, в остальные часы – три очереди (отключение в серой зоне).

В ДТЭК напомнили, что также могут быть отключения в период возможных отключений (так называемая серая зона). "Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: напоминаем, что может применяться светло-серая зона отключений", – говорится в сообщении ДТЭК.

Сергей Коваленко, CEO Yasno на своей странице в Facebook в очередной раз опроверг фейк об экспорте электроэнергии. "По данным ExPro в июне страна импортировала более 858 тыс. МВт-ч. Больше всего было импортировано из Венгрии, 357 тыс. МВт-ч. Сегодня Украина импортировала рекордные объемы электроэнергии, отмечает Укрэнерго. Это 35,2 тыс МВт-ч с максимальной мощностью 1660 МВт. Хотя вчера максимальная мощность составляла 1694 МВт.

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 15 88 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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