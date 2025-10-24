В Киеве переписали цены на аренду жилья: на рынке недвижимости заметили аномалию

В Киеве продолжает дорожать аренда жилья. В то же время цены на жилье изменились неравномерно – в районах, отдаленных от критической инфраструктуры, стоимость выросла, но в центральных, и приближенных к ним районах, или не изменилась, или упала.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные крупного портала недвижимости. Отмечается, что несмотря на частые российские обстрелы столица остается магнитом для тысяч людей.

"Ситуация безопасности влияет на рынок аренды в украинских городах, особенно в столице, которая часто страдает от российских атак. В отделенных от критической инфраструктуры районах цены на аренду растут. В то же время общий спрос на аренду жилья в столице снизился, что также может быть связано с фактором безопасности и призывами представителей власти к украинцам переезжать из крупных городов на зиму", – констатируют аналитики.

Как изменились цены на аренду

По сравнению с сентябрем 2024 года медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в Киеве выросла на 4-5%. Впрочем ситуация по районам кардинально отличается:

больше всего подорожали южные и западные части города, которые удалены от мест критической инфраструктуры;

в Шевченковском районе , где расположена местность Лукьяновка, цены не изменились;

, где расположена местность Лукьяновка, цены не изменились; в Соломенском районе, где среди прочего расположен аэропорт "Киев-Жуляны", цена за год даже снизилась.

Наибольшие темпы роста в Голосеевском и Подольском районах. Впрочем даже учитывая это, по сравнению с Печерском, аренда здесь все еще более чем вдвое доступнее.

Самые популярные районы

В целом, по сравнению с сентябрем прошлого года, интерес к аренде в Киеве снизился на 14-15%. Существеннее всего количество откликов снизилось в Днепровском, Деснянском, Святошинском и Соломенском районах – более чем на 20%. За год интерес арендаторов вырос только в Подольском районе – на 4%.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что цены на аренду квартир в пригороде Киева за год выросли почти на 50%, а медианные (средние) тарифы на аренду двухкомнатных квартир в Гатном достигли 22 тыс. грн. Основные причины – повышенный спрос и ограниченное предложение на вторичном рынке. Отмечается, что цены на покупку квартир также в основном выросли, но местами несколько упали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!