В Киеве крошечную комнату в панельной хрущевке переделали в квартиру: теперь ее пытаются продать за $28 тысяч

В Днепровском районе Киева продается самая маленькая квартира площадью всего 10 квадратов за 28 тыс. долларов. "Квартиру" сделали из комнаты в панельной пятиэтажной хрущевке.

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Как говорится в данных по объявлению на OLX, жилье находится на ул. Уинстона Черчилля, 24А. До метро Черниговская – 15 минут пешком. При этом сам дом – панельная хрущевка. "Это идеальная инвестиционная возможность для ищущих пассивный доход от аренды!" – говорится в объявлении.

При этом площадь квартиры не соответствует государственным строительным нормам по минимальной площади жилья. По всей вероятности, ее создали, отсоединив одну из комнат полноценной квартиры.

"Этот объект также отлично подходит для собственного проживания. Квартира комфортна и готова для заселения, что позволяет не только получать прибыль от аренды, но и обеспечить уютное жилье для себя или своей семьи", – говорится в объявлении.

В маленькой комнате разместили санузел и кухню (небольшая мойка, несколько розеток под кухонную технику). При этом достаточно места для размещения дивана или кровати в квартире нет. Мебель будет блокировать либо "кухню", либо вход в туалет. В объявлении также разместили вариант дизайна для квартиры такой площади, которая не соответствует размещению кухни. В проекте дизайна кухня расположена в коридоре, а в продающейся квартире – в комнате.

Как сообщал OBOZ.UA, на первичном рынке недвижимости Украины ожидается существенное удорожание. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены на новостройки могут возрасти от 15 до 20-25%.

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