В Израиле массово отменяют авиарейсы: улететь из страны стало сложнее

Международные авиаперевозчики приостанавливают полеты в и из Израиля после того, как государство впервые за последние 50 лет объявило состояние войны. Среди прочих, рейсы уже отменили европейские гиганты Lufthansa и Air France, лоукостер Wizz Air, а также американские лидеры рынка American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines.

Как сообщает Bloomberg, британская Virgin Atlantic отменила некоторые рейсы в Тель-Авив и из него и заявила, что расписание полетов остается на "постоянном пересмотре". А British Airways планирует выполнять рейсы с измененным временем вылета. Кроме того авиакомпания ввела гибкую политику бронирования – клиенты могут бесплатно изменить дату поездки.

Израильские El Al Israel Airlines и турецкие Pegasus Hava и Turkish Airlines все еще предлагают некоторые рейсы. Рейсы Emirates и FlyDubai из Тель-Авива также пока значатся в расписании полетов.

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) уже посоветовало перевозчикам "пересмотреть текущую ситуацию с безопасностью". "Рекомендуется проявлять осторожность. Ожидаются задержки, операторы должны соответствующим образом рассчитывать топливо", – заявили FAA.

Агентство авиационной безопасности ЕС также выпустило информационный бюллетень о зоне конфликта. "Авиакомпаниям рекомендуется обеспечить надежную оценку рисков вместе с высоким уровнем планирования действий в чрезвычайных ситуациях для своих операций и быть готовыми к инструкциям от израильских властей", – говорится в сообщении EASA.

Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве обычно обслуживает около 300 вылетов в день. Самым популярным направлением является Стамбул (Турция) со 105 рейсами в неделю, за ним следуют Ларнака (Кипр) и Анталия (Турция).

На этом фоне акции авиакомпаний просели, а индекс Bloomberg World Airlines потерял 1,5% за утро 9 октября. Как отмечают аналитики, особое беспокойство на авиарынке вызывает рост цен на нефть из-за войны в Израиле. Подорожание сырья увеличит расходы на авиационное топливо, а это и так самые большие траты авиакомпаний.

Кроме того, авиакомпаниям придется перестроить маршруты, чтобы избегать входа гражданских судов в воздушное пространство Израиля. И хотя речь идет о небольшой площади, это создаст трудности, говорят эксперты. Так, через Израиль пролегает немало маршрутов из транспортных узлов Персидского залива, а небо Сирии остается закрытым.

Напомним, накануне, 8 октября, в аэропорту Бен-Гурион из-за наплыва выезжающих пассажиров выстроились длинные очереди. Службы безопасности усилили проверки машин у въезда на территорию аэропорта.

В основном улететь пытались иностранцы. Из-за отмены рейсов многие пассажиры вынуждены покупать билеты в любых доступных направлениях, т.к. уже не могут улететь напрямую домой. Боевики ХАМАСа при этом пытаются атаковать аэропорт ракетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне войны с ХАМАСом в Израиле резко подорожал доллар. Шекель падал по отношению к американской валюте до минимума за 8 лет, однако местному центробанку удалось несколько успокоить рынок.

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