Напряжение растет: война в Израиле взвинтила глобальные цены на нефть

Мировые цены на нефть подскочили после заметного падения. Причинной подорожания сырья стала атака ХАМАСа на Израиль. С момента начала боевых действий цены нефть повысились уже на 5%, и напряжение на рынке продолжает расти.

Как сообщает Bloomberg, 9 октября баррель марки WTI торговался по цене около $86, при том что ранее цены и на WTI, и на Brent упали на $10. "На рынки вернулась премия за военные риски", – отмечает агентство.

Сами по себе боевые действия в Израиле не представляю угрозы для поставок нефти. Однако игроки рынка черного золота опасаются, что конфликт разрастется и затронет США и Иран. А это в свою очередь может поставить под угрозу прохождение судов с нефтью через Ормузский пролив. Этим путем ежедневно поставляется почти 17 млн баррелей сырья.

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Кроме того, война в Израиле снижает вероятность того, что Саудовская Аравия смягчит или отменит ограничения на добычу нефти. Такие лимиты устанавливаются, чтобы не допустить падения цен и удерживать предложение на уровне, выгодном для продавцов сырья.

Пока что перемены на рынке нефти носят исключительно эмоциональный характер, говорят аналитики. "Фундаментальные показатели спроса и предложения мало изменились. Но неопределенность в отношении того, как будет развиваться ситуация, вероятно, поддержит цены (на высоком уровне. – Ред.)", – отметил глава отдела сырьевой стратегии в финансовой группе ING Groep Уоррен Паттерсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате войны в Израиле уже погибла почти тысяч человек, насчитывается несколько тысяч пострадавших. Тель-Авив предупредил жителей страны, что война будет продолжительной и тяжелой.

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