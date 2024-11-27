В Ирпене начат второй этап капремонта поликлиники, профинансированный SOCAR

За средства, выделенные благотворительным фондом "SOCAR Благо" уже произведен капитальный ремонт здания, утепление фасадов и кровли, замену окон и ремонт входных групп.

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Второй этап восстановления здания поликлиники предусматривает строительство противорадиационного укрытия, установку современной противопожарной системы и вентиляции.

Стоит отметить, что в прошлом году компания профинансировала восстановление ирпенского лицея №12, который получил серьезные повреждения во время боевых действий. Стоимость ремонта здания учебного заведения составила 112 млн грн.

Компания SOCAR была первой в Украине, которая внедрила инклюзивность и безбарьерность в сети АЗК и получила несколько наград за доступность для маломобильных людей и родителей с детьми. Все комплексы инклюзивно оборудованы – раздвижные двери и пандусы, специально оборудованные уборные, пеленальные столики, детские уголки и детское меню, аптечки с расширенным перечнем специальных средств и приборы для измерения артериального давления.

Помимо инклюзивности SOCAR является образцом в сервис-дизайне для других брендов заправок. Ведь любой АЗК сети – это целый хаб услуг. Бизнес-площадки для проведения встреч, маркеты, полноценные рестораны и предзаказ блюд и напитков, которые сотрудники могут вынести прямо к вашему авто, бесконтактные терминалы оплаты SOCAR Pay, интерактивные детские столики Multi-touch, бесплатные Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонов, бизнес-уголки – все это и многое другое есть на каждом АЗК SOCAR.

Напомним, сеть SOCAR Energy Ukraine представлена ​​в 11 областях, где клиенты могут воспользоваться услугами 57 АЗК с удобной и инклюзивной инфраструктурой.