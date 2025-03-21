В Германии готовы снова подсесть на "газовую иглу" России: какую схему придумали

Немецкое правительство следующего канцлера Фридриха Мерца может передать управление российским газопроводом "Северный поток-2" Соединенным Штатам. Это может потенциально привести к возобновлению поставок российского газа в Германию.

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Такую идею поддерживают не только представленные в парламенте пророссийские "Альтернатива для Германии" и "Альянс Сары Вагенкнехт", но и некоторые однопартийцы Мерца из Христианско-демократического союза. В частности, депутат Бундестага Томас Барайс написал в соцсетях, что после заключения такого соглашения "конечно, газ может снова поступать" по российскому трубопроводу.

"Если задуматься на несколько лет вперед, могут случиться определенные сюрпризы. Когда вернется мир и замолкнут звуки оружия между Россией и Украиной, отношения нормализуются, санкции будут отменены, и, конечно, снова сможет начать поступать газ – возможно, на этот раз по трубопроводу под контролем США", – заявил он.

Кроме него это допускает и вице-президент ХДС в Северном Рейне – Вестфалии Ян Хайниш. В интервью Politico он сказал, что такое развитие событий возможно после заключения мира в Украине.

"Если однажды будет установлен справедливый и безопасный мир, тогда мы также сможем снова обсуждать закупку российского газа. Такой зависимости, как раньше, уже никогда больше не будет, но Россия является одним из многих поставщиков в мире", – сказал политик.

Однаок не все в партии Мерца поддерживают возможное возобновление сотрудничества с Россией. В частности, такие инициативы раскритиковал эксперт ХДС по международным вопросам Родерих Кизеветтер.

"Те, кто всегда выступал против санкций, кто хочет возобновить работу "Северного потока" и снова жаждать дешевого российского газа, все те, кому безразлично геноцид украинского народа, - они были бы рады такому сближению", –сказал он.

Также OBOZ.UA сообщал, что действующий министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек призвал будущее правительство не возобновлять поставки российского газа через трубопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пока в Украине идет война. А даже после ее завершения Европа должна сделать выводы из энергетической зависимости от РФ.

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