В этих регионах украинцы трудоустраиваются быстрее всего: какую работу им предлагают
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Средняя продолжительность заполнения вакансий в Украине составляет 17 дней, однако для ряда специальностей и в отдельных областях этот процесс происходит практически мгновенно. Острый дефицит кадров вынуждает работодателей закрывать вакансии за считанные дни — в частности, в Винницкой, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости. Отмечается, что с начала года в системе ведомства было зарегистрировано 273 тысячи предложений о работе и трудоустроено более 181 тысячи украинцев.
Где украинцы быстрее всего находят работу
Скорость трудоустройства существенно различается в зависимости от области. Быстрее всего находят работу клиенты Службы занятости в следующих регионах:
- Винницкая и Харьковская области — бесспорные лидеры, где поиск работы длится в среднем всего 10 дней.
- Львовская область — предлагает самый большой выбор вакансий (более 31 тысячи), что способствует быстрому подбору вариантов.
- Днепропетровская область — демонстрирует самые высокие показатели найма: здесь трудоустроились 16,1 тысячи человек.
В каких профессиях устроиться на работу легче всего
Быстрее всего работодатели заполняют вакансии узкопрофильных специалистов в медицине, промышленности и образовании:
- медицинская сфера: торакальные и челюстно-лицевые хирурги, ревматологи, интервенционные кардиологи, а также дезинфекционисты.
- промышленность, энергетика и строительство: инженеры-электрики в энергетической отрасли, литейщики металлов и сплавов, кровельщики стальных кровель, шлифовальщики.
- другие сферы: техники-метеорологи и помощники учителей.
Какая работа в Украине наиболее востребована
Если оценивать легкость трудоустройства по количеству предложений, то быстрее всего устроиться на работу можно в сфере торговли и услуг (более 51,6 тыс. вакансий). Наибольший массовый набор наблюдается по двум направлениям:
- водители автотранспорта – более 12 тысяч вакансий.
- продавцы продовольственных товаров — более 11 тысяч вакансий.
Медленнее всего трудоустраиваются в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства — для этих специалистов доступно меньше всего предложений (всего 7,3 тысячи по всей стране).
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине стремительно растет ценность квалифицированных работников — на примере Буковины работодатели предлагают от 30 до 100 тысяч гривен водителям, инженерам, биотехнологам, механикам и другим специалистам. Самая высокая зарплата в приведённой базе вакансий — 100 тысяч гривен, и получить её может водитель международных грузовых перевозок, тогда как биотехнологам предлагают до 100 тысяч в зависимости от результатов собеседования.
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