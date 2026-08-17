В этих регионах украинцы трудоустраиваются быстрее всего: какую работу им предлагают

Средняя продолжительность заполнения вакансий в Украине составляет 17 дней, однако для ряда специальностей и в отдельных областях этот процесс происходит практически мгновенно. Острый дефицит кадров вынуждает работодателей закрывать вакансии за считанные дни — в частности, в Винницкой, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости. Отмечается, что с начала года в системе ведомства было зарегистрировано 273 тысячи предложений о работе и трудоустроено более 181 тысячи украинцев.

Где украинцы быстрее всего находят работу

Скорость трудоустройства существенно различается в зависимости от области. Быстрее всего находят работу клиенты Службы занятости в следующих регионах:

Винницкая и Харьковская области — бесспорные лидеры, где поиск работы длится в среднем всего 10 дней .

бесспорные лидеры, где поиск работы длится в среднем . Львовская область — предлагает самый большой выбор вакансий (более 31 тысячи), что способствует быстрому подбору вариантов.

— предлагает самый большой выбор вакансий (более 31 тысячи), что способствует быстрому подбору вариантов. Днепропетровская область — демонстрирует самые высокие показатели найма: здесь трудоустроились 16,1 тысячи человек.

В каких профессиях устроиться на работу легче всего

Быстрее всего работодатели заполняют вакансии узкопрофильных специалистов в медицине, промышленности и образовании:

медицинская сфера: торакальные и челюстно-лицевые хирурги, ревматологи, интервенционные кардиологи, а также дезинфекционисты.

торакальные и челюстно-лицевые хирурги, ревматологи, интервенционные кардиологи, а также дезинфекционисты. промышленность, энергетика и строительство: инженеры-электрики в энергетической отрасли, литейщики металлов и сплавов, кровельщики стальных кровель, шлифовальщики.

инженеры-электрики в энергетической отрасли, литейщики металлов и сплавов, кровельщики стальных кровель, шлифовальщики. другие сферы: техники-метеорологи и помощники учителей.

Какая работа в Украине наиболее востребована

Если оценивать легкость трудоустройства по количеству предложений, то быстрее всего устроиться на работу можно в сфере торговли и услуг (более 51,6 тыс. вакансий). Наибольший массовый набор наблюдается по двум направлениям:

водители автотранспорта – более 12 тысяч вакансий.

более 12 тысяч вакансий. продавцы продовольственных товаров — более 11 тысяч вакансий.

Медленнее всего трудоустраиваются в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства — для этих специалистов доступно меньше всего предложений (всего 7,3 тысячи по всей стране).

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине стремительно растет ценность квалифицированных работников — на примере Буковины работодатели предлагают от 30 до 100 тысяч гривен водителям, инженерам, биотехнологам, механикам и другим специалистам. Самая высокая зарплата в приведённой базе вакансий — 100 тысяч гривен, и получить её может водитель международных грузовых перевозок, тогда как биотехнологам предлагают до 100 тысяч в зависимости от результатов собеседования.

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