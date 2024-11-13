В ЕС запретили торговую марку "Русский военный корабль, иди на**": что не понравилось европейцам

Украина проиграла битву за право зарегистрировать в Европейском Союзе (ЕС) собственную торговую марку "Русский военный корабль, иди на**". Эту фразу суд признал политическим месседжем, поэтому она не в состоянии выполнять основную функцию торговой марки.

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Об этом говорится в определении Суда общей юрисдикции ЕС. Таким образом, он признал действующим решение Европейского ведомства по интеллектуальной собственности (EUIPO), которое ранее так же отказало Государственной пограничной службе Украины.

"Фраза "РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ, ИДИ НА**Й", представленная как изображение на русском и английском языках, не может быть зарегистрирована как торговая марка ЕС", – постановил суд.

Заявку на регистрацию торговой марки с узнаваемой фразой на русском и английском языках пограничники подали еще в 2022 году. Она распространялась на широкий перечень товаров, а также услуги издательства, образования, развлечений и спорта. Но 1 декабря 2023 г. от EUIPO поступил отказ.

Суд постановил, что использованная фраза была широко распространена в СМИ сразу после первого употребления для поддержки Украины и быстро стала символом ее борьбы с российской агрессией. Поэтому фраза использовалась в политическом контексте, повторно и в целях выражения и поддержки Украины. В то же время, эта фраза неоднократно использовалась в политическом контексте и с целью выражения и содействия поддержке Украины", – говорится в постановлении.

В документе отмечается, что знак не может выполнять основную функцию торговой марки, если средний потребитель воспринимает его не как обозначение происхождения товаров или услуг, а только как политический месседж.

Фраза украинских пограничников с острова Змеиный стала символом сопротивления полномасштабной российской агрессии. В 2022 году "Укрпочта" выпустила марку, посвященную этому случаю, и вторую ( "Русский военный корабель... ВСЕ" ) – когда крейсер "Москва", которому было адресовано послание, затопили.

Также OBOZ.UA сообщал, что одна из самых крупных компаний в мире Apple Inc не сможет зарегистрировать в Украине собственную торговую марку "Яблоко". Международный техногигант получил отказ уже во второй раз с 2021 года.

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