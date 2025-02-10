В ЕС готовят жесткий ответ "теневому флоту" РФ: Кремль может потерять все танкеры

Страны Европейского Союза (ЕС) обсуждают возможность масштабной конфискации танкеров из "теневого флота" России. Согласно правилам нового разрабатываемого законодательства, суда будут арестовываться как за нарушение экономических норм, так и за потенциальное пиратство, повреждение кабелей, различные диверсии или нападения на критическую инфраструктуру.

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Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники в Евросоюзе. Новое законодательство будет распространяться на все страны ЕС, имеющие выход к Балтийскому морю, то есть на Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Финляндию, Швецию, Германию и Данию.

В настоящее время ведутся закрытые переговоры между европейскими странами по масштабным конфискациям российских нефтяных танкеров в Балтийском море. Их могут принять, если механизмы ареста судов по экологическим соображениям или на основании законов о борьбе с пиратством не сработают.

"Около 50% подсанкционной торговли российской нефтью проходит через Финский залив. Возникает вопрос: что мы можем сделать с этими судами? Мы не можем перекрыть все морское движение, но можем усилить контроль", – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Эксперт Центра исследований энергетики и чистого воздуха Исаак Леви отмечает, что "теневой флот" перевозит более 80% российской сырой нефти. То есть без борьбы с ним Запад фактически позволяет России хранить главный источник финансирования военных расходов на войну в Украине.

Отдельно рассматривается ситуация безопасности на Балтике. В декабре финские власти арестовали танкер Eagle S – его экипаж заподозрили в умышленном повреждении финско-эстонской линии электропередачи Estlink 2 и четырех телекоммуникационных кабелей. На борту судна было 100 тыс. баррелей нефти. Допускается, что это было лишь началом отпора ЕС провокациям и диверсиям РФ в Балтийском море, участившимся в 2024 году.

"Сейчас мы наблюдаем эскалацию. Мы увидим еще больше атак как на морскую, так и на наземную критическую инфраструктуру", – объясняет профессор морской безопасности Копенгагенского университета Кристиан Бюгер.

Для борьбы с "теневым флотом" страны-агрессорки в ЕС рассматривают несколько подходов, которые потребуют координации на уровне Евросоюза. Все они предусматривают конфискацию судов по следующим причинам:

из-за экологических рисков – большинство судов старше 15 лет и могут повлечь истоки нефти;

– большинство судов старше 15 лет и могут повлечь истоки нефти; по законам о пиратстве – угроза подводной инфраструктуре может быть квалифицирована как акты саботажа.

– угроза подводной инфраструктуре может быть квалифицирована как акты саботажа. новые национальные законы – танкеры могут обязать использовать только аккредитованных страховщиков, что позволит задерживать не соблюдаемые суда.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Дания изменила свою политику по движению судов в Балтийском море и начала инспектировать российские танкеры. Основная цель – предотвратить экологические катастрофы, которые могут произойти из-за использования старых и опасных судов "теневого флота", транспортирующих нефть в обход международных санкций.

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