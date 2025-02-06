Российский "теневой флот" под прицелом: Дания меняет политику по движению судов в Балтийском море

Дания изменила свою политику в движении судов в Балтийском море и начала инспектировать российские танкеры. Основная цель – предотвратить экологические катастрофы, которые могут произойти из-за использования старых и опасных судов "теневого флота", которые транспортируют нефть в обход международных санкций.

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Об этом сообщило Датское морское управление. "Это делается в связи с активностью старых судов, перевозящих нефть через Датские проливы, что вызывает повышенный риск и обеспокоенность по обеспечению безопасности мореплавания, моряков и окружающей среды", – говорится в заявлении ведомства.

По оценкам Lloyd's List и Киевской школы экономики, российский "теневой флот" насчитывает более 600 танкеров, перевозящих около 70% экспортируемой морским путем российской нефти. Многие из них эксплуатируются без должной страховки, а их владельцы остаются неизвестными. В Балтийском море уже фиксировались аварии таких судов, угрожавших экологической безопасности региона. Случаи неисправностей пока не привели к значительным разливам нефти, однако опыт Черного моря демонстрирует, насколько опасны такие аварии.

В декабре 2024 года в Керченском проливе затонули два нефтяных танкера, которым было более 50 лет. В результате катастрофы в море вылилось более 4 тысяч тонн мазута, что повлекло за собой серьезную экологическую беду. Ликвидация его последствий продолжается до сих пор. Подобный инцидент в Балтийском море мог бы иметь еще хуже последствия из-за узких водных путей и близости к густонаселенным прибрежным зонам.

Ранее Дания не останавливала и не инспектировала российские танкеры, руководствуясь международным договором 1857 года, гарантирующим свободное судоходство через Датские проливы. Однако, учитывая возрастающие экологические и риски безопасности, страна решила изменить свой подход.

Основанием для проверки может стать информация о том, что конкретный танкер представляет угрозу экологической безопасности. Это означает, что судно могут быть остановлены и подвергнуты тщательной проверке. Дания, опираясь на международные нормы судоходства, раньше не имела таких полномочий, но теперь официально заявила об изменении своей политики.

Дания не единственная страна, взявшаяся за контроль "теневого флота". В декабре 2024 г. 12 стран Северной Европы договорились проверять страховые полисы российских танкеров. Теперь те, кто откажется предоставлять страховку, будут попадать в специальную базу данных, что может стать основанием для санкций. Аналогичный подход уже применяет Великобритания, требующая предъявления страховки для проходящих через Ла-Манш судов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против теневого флота страны-агрессора. Также в список попали похитители украинских культурных ценностей.

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